Πανιώνιος: «Ναι στα play off με μοντέλο Super League»

Τη θέση του για τα πλέι οφ και πλέι άουτ στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 εξέφρασε ο Πανιώνιος.

Αναλυτικά:

Η θέση της ΠΑΕ Πανιώνιος για τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος της Super League 2.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος, με την παρούσα ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει τη θέση της σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού Πρωταθλήματος της Super League 2.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: αγωνιστικά δεν μας απασχολεί αν το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ή χωρίς play off. Ας αποφασίσει η Λίγκα και οι υπόλοιπες ομάδες τι προτιμούν, κι εμείς θα το αποδεχτούμε.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η Super League 2 επιλέξει τη διεξαγωγή play off, θεωρούμε ότι το ορθό είναι να υιοθετηθεί το μοντέλο της Super League 1, ώστε να υπάρχει ενιαία δομή, κοινή φιλοσοφία και συνέπεια στον τρόπο διεξαγωγής των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της χώρας, με κοινό σχεδιασμό των προκηρύξεων και ενιαίους κανόνες ανάδειξης του Πρωταθλητή.