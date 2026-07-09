Έπος: Ακρίδα έκανε άνω κάτω παράσταση με Ματίκα και Ιορδανίδη - «Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία» (vid)

Μια απρόσμενη… πρωταγωνίστρια έκλεψε την παράσταση το βράδυ της Τετάρτης στο Κιλκίς, όταν μια μεγάλη ακρίδα εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω στη σκηνή, διακόπτοντας το έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με πρωταγωνιστές τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλεια Ματίκα.

Το απολαυστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο οι δύο ηθοποιοί ανέβασαν στα social, χαρακτηρίζοντας την ακρίδα ως την πιο απρόσμενη «guest εμφάνιση» της περιοδείας.

Ο Τάσος Ιορδανίδης προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να διαχειριστεί την κατάσταση με αυτοσχεδιασμό, απευθυνόμενος στην… εισβολέα. «Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;», είπε, ενώ βλέποντας τη Θάλεια Ματίκα εμφανώς τρομαγμένη, πρόσθεσε: «Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».

Η ακρίδα, όμως… επέμενε και έκανε νέο άλμα, με τον ηθοποιό να σχολιάζει: «Μην μου το κάνεις αυτό… Πού πήγε τώρα; Είναι ατίθαση. Όχι αγοράκι μου, εδώ παίζω μόνος μου».

Όταν η Θάλεια Ματίκα τον ρώτησε πού βρίσκεται, εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω. Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να τη ψάξει. Συνέχισε!».

Η κατάσταση… ξέφυγε όταν θεατής φώναξε προς τη Θάλεια Ματίκα «δίπλα σου!», με την ηθοποιό να πετάγεται έντρομη από τη θέση της.

Παρά τον φόβο της, ζήτησε από τον σύζυγο και συμπρωταγωνιστή της να μην πειράξει την ακρίδα.

Στην προσπάθειά του να την εγκλωβίσει χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι που βρισκόταν πάνω στη σκηνή, ο Τάσος Ιορδανίδης κατάφερε τελικά να… λερώσει τον καναπέ του σκηνικού, με τη Θάλεια Ματίκα… να βρίζει.

«Ναι, αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία», είπε ο ηθοποιός, με τη σύζυγό του να κλείνει το απρόοπτο λέγοντας ειρωνικά: «Τάσο, πάλεψες με τα τέρατα, ε;».

Πηγή: ieidiseis.gr