Βιλερμπάν: Ανανέωσε τον Εντιαγέ μέχρι το 2029

H Βιλερμπάν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Εμπαγέ Εντιαγέ έως το καλοκαίρι του 2029.

Η γαλλική ομάδα προχώρησε στην ανανέωση του Εμπαγέ Εντιαγέ με νέο τριετές συμβόλαιο, επιβραβεύοντας την ανοδική του πορεία.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ προέρχεται από την πιο παραγωγική του σεζόν στη EuroLeague, καταγράφοντας 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ (κορυφαία επίδοση στην ομάδα), 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 τάπες ανά αγώνα, επίδοση που τον κατέταξε ανάμεσα στους κορυφαίους μπλοκέρ της διοργάνωσης.