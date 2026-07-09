Βιλερμπάν: Ανανέωσε τον Εντιαγέ μέχρι το 2029

Η γαλλική ομάδα προχώρησε στην ανανέωση του Εμπαγέ Εντιαγέ με νέο τριετές συμβόλαιο, επιβραβεύοντας την ανοδική του πορεία.
Ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ προέρχεται από την πιο παραγωγική του σεζόν στη EuroLeague, καταγράφοντας 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ (κορυφαία επίδοση στην ομάδα), 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 τάπες ανά αγώνα, επίδοση που τον κατέταξε ανάμεσα στους κορυφαίους μπλοκέρ της διοργάνωσης.
Mbeasy reste à la maison ! ✚3️⃣— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 8, 2026
LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la prolongation de contrat de Mbaye Ndiaye pour trois saisons supplémentaires.
Arrivé lors de la saison 2023-2024, Mbaye n'a cessé de progresser, s'imposant rapidement comme un défenseur élite. Revenu… pic.twitter.com/7LcFNkFtIc