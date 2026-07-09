Σαμπντόρια: Επίσημα στους Ιταλούς ο Ινσίνιε (pic)

Στη Σαμπντόρια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λορένζο Ινσίνιε, με τους Ιταλούς να προχωρούν σε επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 35χρονο.

Η Σαμπντόρια ανακοίνωσε την απόκτηση του Λορένζο Ινσίνιε με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και τη δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη χρονιά, με τον 35χρονο επιθετικό να γίνεται και επίσημα κάτοικος Γένοβας.

Παρά τη σημαντική προσπάθεια του Ηρακλή να αποσπάσει την υπογραφή του Ιταλού, την πρόταση που άγγιζε το ένα εκατ. ευρώ και την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρι στον πάγκο του «Γηραιού», η Σαμπντόρια κατάφερε να προσφέρει πιο δελεαστικό «πακέτο» στον 35χρονο, με την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας να τον εντάσσει στο δυναμικό της.