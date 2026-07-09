ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Σιέλης – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή

Τα διαδικαστικά μένουν για να υπογράψει στον ΟΦΗ ο Χρήστος Σιέλης.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Χρήστος Σιέλης, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ.

Ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».

Αμέσως μετά τις υπογραφές, ο Σιέλης αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Εξάλλου, ο Κύπριος αμυντικός αποτελεί επιλογή του τεχνικού του ΟΦΗ.