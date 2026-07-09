Ευρωπαϊκό U20: Με στόχο την άνοδο στην Α' κατηγορία κόντρα στην Σλοβακία η Εθνική Νέων Γυναικών

Η πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού U20 (Β’ κατ.) είναι γεγονός για την Εθνική Νέων Γυναικών που σήμερα (13.00) αντιμετωπίζει την Σλοβακία η οποία επίσης έχει περάσει στην τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Η Εθνική Νέων Γυναικών μετά την χθεσινή επικράτηση επί της Τσεχία κλείδωσε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού U20 (Β΄Κατ.) και εκεί θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μια από τρεις θέσεις που οδηγούν στην Α΄Κατηγορία.

Και αυτό διότι η Πολωνία που θα φιλοξενήσει του χρόνου την διοργάνωση της Α΄’ Κατηγορίας πέρασε στα προημιτελικά των αγώνων που διεξάγονται στη Λιθουανία, όποτε δεν υπάρχει περίπτωση υποβιβασμού της.

Μπορεί τόσο Ελλάδα όσο και η Σλοβακία να έχουν προκριθεί στα ημιτελικά, ωστόσο το σημερινό παιχνίδι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οποία ομάδα νικήσει θα κατακτήσει την πρώτη θέση και θα παίξει με τον δεύτερο του άλλου ομίλου στα ημιτελικά.

Ο Γιώργος Βελτσίστας, συνεργάτης της Φρόσως Δρακάκη στον πάγκο της Εθνικής Νέων Γυναικών μιλώντας για τον αγώνα με τη Σλοβακία ανέφερε. «Είναι παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες έχουν περάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο. Η Σλοβακία είναι μια ομάδα με ποιότητα και καλές παίκτριες. Σημαντικό για εμάς είναι να μην τις αφήσουμε να τρέξουν και να μην τους δώσουμε εύκολες επιλογές. Ξεκινάμε όπως πάντα από την άμυνα μας που για εμάς είναι το Α και το Ω. Αυτό που χαρακτηρίζει την Σλοβακία είναι το physical game και το γεγονός ότι πάνε πάρα πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ».

Η προϊστορία της Εθνικής Νέων Γυναικών με τη Σλοβακία

27.07.2002 Ελλάδα – Σλοβακία 69-66 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2002

31.07.2003 Ελλάδα – Σλοβακία 56-61 Προκριματικά Ευρωπαϊκού Νέων Γυναικών 2004

21.07.2010 Ελλάδα – Σλοβακία 37-63 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2010 Β’ Κατ.

04.07.2013 Ελλάδα – Σλοβακία 38-56 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2013 A’ Κατ.

10.07.2017 Ελλάδα – Σλοβακία 52-51 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2017 (Β’ Κατ.)

07.07.2023 Ελλάδα – Σλοβακία 67-57 Φιλικός Αγώνας

08.07.2023 Ελλάδα – Σλοβακία 61-48 Φιλικός Αγώνας

09.07.2023 Ελλάδα – Σλοβακία 72-63 Φιλικός Αγώνας

16.07.2023 Ελλάδα – Σλοβακία 60-47 Διεθνές Τουρνουά

07.08.2025 Ελλάδα – Σλοβακία 66-81 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2025 (Β’ Κατ.)

10.08.2025 Ελλάδα – Σλοβακία 54-68 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2025 (Β’ Κατ.)



Ε’ Ομιλος

Ελλάδα – Τσεχία 67-58

Σλοβακία – Ιρλανδία 73-62



Βαθμολογία

Σλοβακία 4

Ελλάδα 4

Τσεχία 2

Ιρλανδία 2



Πέμπτη 9 Ιουλίου

13.00 Ελλάδα – Σλοβακία

15.30 Ιρλανδία – Τσεχία

Στα παιχνίδια του F ομίλου των προημιτελικών η Πορτογαλία νίκησε με 75-35 την Ολλανδία και το Μαυροβούνιο με 69-60 τη Βουλγαρία.

Βαθμολογία

Πορτογαλία 4

Μαυροβούνιο 3

Βουλγαρία 3

Ολλανδία 2



18.00 Βουλγαρία – Πορτογαλία

20.30 Ολλανδία – Μαυροβούνιο

Δείτε ΕΔΩ τον αγώνα με τη Σλοβακία