Το συγκινητικό αντίο του Μπόνγκα στην Παρτίζαν: «Δημιούργησα δεσμούς που θα κρατήσουν για μια ζωή»

Ο Ίζακ Μπόνγκα αποχαιρέτησε την Παρτίζαν μετά από δύο χρόνια παρουσίας στο Βελιγράδι, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα προς τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας, πριν ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Το κεφάλαιο Αιζάκ Μπόνγκα έκλεισε για την Παρτίζαν. Ο Γερμανός φόργουορντ με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας και ευχαρίστησε για τα όσα έζησε στο Βελιγράδι τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο μήνυμά του για την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, ο Μπόνγκα στάθηκε στις εμπειρίες που απέκτησε στο Βελιγράδι και στους ανθρώπους με τους οποίους δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς.

«Τα τελευταία δύο χρόνια μου έδειξαν πόσο πάθος μπορεί να προκαλέσει αυτό το παιχνίδι σε όλο τον κόσμο και πόσο βαθιά συνδέεται το μπάσκετ με την κουλτούρα των ανθρώπων. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτή την ενέργεια μέχρι να τη ζήσω από πρώτο χέρι. Σε αυτή τη διαδρομή δημιούργησα δεσμούς που θα κρατήσουν για μια ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά.