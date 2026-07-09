Ουαχμπί: «Nα παίξουμε με το μαχαίρι στα δόντια»

Δηλώσεις ενόψει το μεγάλου προημιτελικού κόντρα στη Γαλλία έκανε ο προπονητής της εθνικής Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι «Λέοντες του Άτλαντα», θα προσεγγίσουν τον αποψινό (9/7, 23:00) προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον της Γαλλίας «με πραγματική δίψα για νίκη».

«Πριν από τέσσερα χρόνια, ως φίλαθλος, είχα τύψεις, όπως και οι παίκτες (σ.σ. μετά την ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2022 από τους Γάλλους). Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Θα πρέπει να παίξουμε τον αγώνα στο 2000% χωρίς να σκεφτόμαστε ότι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν είναι κακό, και να παίξουμε πραγματικά αυτόν τον αγώνα με το... μαχαίρι στα δόντια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουαχμπί και συνέχισε:

«Θα κάνουμε απολογισμό στο τέλος, αλλά δεν θα είμαι ποτέ ικανοποιημένος με οτιδήποτε, εάν μπορώ να πετύχω περισσότερα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσουμε. Πρέπει να παίξουμε σαν να είμαστε με την πλάτη στον τοίχο».

Ο Ουαχμπί επιβεβαίωσε την απουσία του Ισμαέλ Σαϊμπάρι, του πρώτου σκόρερ του Μαρόκου σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με τρία γκολ, ο οποίος αναγκάσθηκε ν' αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στο ματς με τον Καναδά (3-0) για τους «16» της διοργάνωσης.

«Ο αγώνας εναντίον της Γαλλίας, έρχεται πολύ νωρίς», επεσήμανε ο έμπειρος προπονητής για να προσθέσει: «Θα πρέπει να δυσκολέψουμε τα πράγματα για τους Γάλλους, όταν έχουν την κατοχή. Εάν μπορούμε να είμαστε υπομονετικοί με την μπάλα, να βρούμε ανοίγματα, είτε στα άκρα είτε από τη μέση, μπορούμε να βλάψουμε οποιαδήποτε ομάδα. Θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του παιχνιδιού μας και την αποτελεσματικότητά μας. Το Μαρόκο έχει τρομερή ενέργεια και αυτό κάνει τη διαφορά στις δύσκολες στιγμές. Είμαστε πολύ σίγουροι για το πώς έχουμε προετοιμασθεί γι' αυτόν τον αγώνα. Νιώθω ότι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι και έχουν κίνητρο».

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