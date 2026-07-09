Συνελήφθη 53χρονος που ζούσε με έναν ανθρώπινο σκελετό ξαπλωμένο στον καναπέ του

Όταν ζητήθηκε από ένα συνεργείο καθαρισμού να επισκεφτεί μια πολυκατοικία στο Μπρούκλιν καθώς η δυσοσμία ήταν πλέον ανυπόφορη, κανείς δεν περίμενε να βιώσει μια τόσο μακάβρια εμπειρία.

Από την είσοδο κιόλας της πολυκατοικίας, η μυρωδιά ήταν αποκρουστική αλλά τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν ο 53χρονος Χοσέ Ριβέρα άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματός του.

Αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στους εργαζόμενους ωστόσο όταν κατάφεραν και μπήκαν, εντόπισαν κάτω από σωρούς ρούχων, αντικειμένων, κορνιζών και κάποιων σκουπιδιών στον καναπέ, έναν ανθρώπινο σκελετό.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία που συνέλαβε τον Ριβέρα, ο οποίος προς το παρόν κατηγορείται για απόκρυψη ανθρώπινου πτώματος.

Μέχρι και την Τετάρτη, η ταυτότητα του νεκρού παρέμενε άγνωστη, ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι ανήκει στον συγκάτοικο του Ριβέρα. Το πτώμα βρίσκεται σε τόσο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης ώστε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης δεν έχει ακόμη καταφέρει να προσδιορίσει τα αίτια του θανάτου και το αν πρόκειται για έγκλημα.

Ο Ριβέρα δήλωσε αθώος κατά την απολογία του στο Ποινικό Δικαστήριο του Μπρούκλιν την Κυριακή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως τη δίκη του.

Πηγή: ethnos.gr