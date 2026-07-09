Δριμεία κριτική του Ρομάριο στον Αντσελότι: «Έχουμε αυτόν τον... καταραμένο»

Κριτική σε υψηλούς τόνους άσκησε ο Ρομάριο στον Κάρλο Αντσελότι, με αφορμή τον αποκλεισμό της εθνικής Βραζιλίας από τους «16» του Μουντιάλ 2026, μετά την ήττα από την Νορβηγία με 2-1.

Μιλώντας στο κανάλι του με την επωνυμία «Romario TV», ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, εξαπέλυσε μια ιδιαίτερα καυστική κριτική στον Ιταλό προπονητή, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε σχετικά, θα παραμείνει στον πάγκο της «σελεσάο» μέχρι το 2030.

«Θα είχα σκίσει το συμβόλαιό του. Μετά τον αγώνα, θα πήγαινα στα αποδυτήρια, ως πρόεδρος και θα έλεγα: «Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, αντίο, και πηγαίνετε στον δι@ολο! Πηγαίνετε στο δικαστήριο και θα δούμε τι θα συμβεί», σχολίασε εμφανώς εκνευρισμένος ο Ρομάριο και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση ο Αντσελότι να παραμένει προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας μετά από αυτό το φιάσκο και αυτήν την ντροπή που προκάλεσε. Σας το είπα αυτό στις τρεις προηγούμενες μεταδόσεις και θα το πω ξανά εδώ. Είναι απαράδεκτο. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, γα..το! Είχαμε τον Ντούνγκα, έχασε και έφυγε. Είχαμε τον Φελιπάο (σ.σ. Σκολάρι), που κέρδισε το κύπελλο και συνέχισε. Είχαμε τον Τίτε, ο οποίος έχασε, συνέχισε και έχασε ξανά. Τώρα έχουμε αυτόν τον... καταραμένο Αντσελότι, ο οποίος έχασε και θα συνεχίσει ξανά»...

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