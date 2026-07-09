Λέαινα επιτέθηκε σε βοσκό και τον είχε ακινητοποιημένο για ώρα - Πώς κατάφερε να σωθεί (vid)

Ένας βοσκός από την Ινδία δεν ξεγέλασε μόνο τις πιθανότητες αλλά και κάθε λογική καταφέρνοντας να βγει ζωντανός από την επίθεση μιας λέαινας, με το βίντεο να δημοσιεύεται από τη Daily Mail και να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στις 6 Ιουλίου, ο βοσκός βρισκόταν σε δασώδη περιοχή σε χωριό της χώρας του όταν δέχθηκε την επίθεση του άγριου ζώου.

Η λέαινα τον αιφνιδίασε, τον έριξε στο έδαφος και με τα πόδια της τον κρατούσε ακινητοποιημένο, ενώ όταν έντρομοι χωρικοί προσπάθησαν να την τρομάξουν πετώντας της πέτρες ώστε να αφήσει τον συγχωριανό τους, αγρίεψε και άρχισε να γρυλίζει.

Αν και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι, δεν έκανε την τελική επίθεση για να τον κατασπαράξει κι αυτή η λεπτομέρεια έδωσε στον βοσκό μια ευκαιρία που πάντως περιείχε πολύ ρίσκο.

Άπλωσε το χέρι του και άρχισε να χαϊδεύει το ζώο, ηρεμώντας το με αποτέλεσμα τελικά να τον αφήσει και να χαθεί μέσα στο δάσος.