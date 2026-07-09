Record: «Ο Παναθηναϊκός δίνει 3 εκατ. για Μάνγκας»

Συνέχεια στο θέμα Ρικάρντο Μάνγκας δίνουν οι Πορτογάλοι, με την "Record" να κάνει λόγο για προσφορά 3 εκατ. ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι Πράσινοι επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον για τον 28χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ, αφού η περίπτωση του Κρίστιανσεν της Λέστερ πλέον οπισθοχώρησε.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ μάλιστα προχωρούν το θέμα και μάλιστα η "Record" αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 3 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Λισαβόνας για να αποκτήσει τον Μάνγκας, ενώ στον παίκτη προσφέρει συμβόλαιο ανάλογο με αυτό που έχει στην Σπόρτινγκ, με απολαβές 1,4 εκατ. ετησίως.

Από την πλευρά της η "A Bola" σημειώνει ότι πολύ σύντομα, ακόμη κι εντός της ημέρας, αναμένεται η επίσημη πρόταση του Τριφυλλιού στον πορτογαλικό σύλλογο, με τον οποίο δεσμεύεται ο Μάνγκας έως το 2029.

