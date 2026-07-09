Νίκη Βόλου: Απέκτησε και Πανικίδη

Παίκτης της Νίκης Βόλου είναι ο 20χρονος αμυντικός Στάθης Πανικίδης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ευστάθιο Πανικίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 20χρονος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και ως δεξιός οπισθοφύλακας, κατάγεται από την Θεσσαλονίκη.

Αποτελεί “προϊόν” της ακαδημίας του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας με την ομάδα Κ19 του «Δικεφάλου του Βορρά», πριν προβιβαστεί στον ΠΑΟΚ Β’, το περασμένο καλοκαίρι.

Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η Στάρα Λούμποβνα, στην οποία μετακόμισε τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας με την φανέλα της 12 συμμετοχές στην δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία της Σλοβακίας.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, πως είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα Κ17, καταγράφοντας πέντε συμμετοχές με ένα γκολ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Στάθη υγεία και πολλές επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

