FIBA Masters Open: Αρχίζει… ο δρόμος προς τη δόξα

Το FIBA Masters Open αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τους τελικούς σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, για την ανάδειξη των πρωταθλητών της παρθενικής διοργάνωσης.

Σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, μάλιστα, την 65+ των Ανδρών και τη 45+ των Γυναικών, το πρωτάθλημα έχει φτάσει στην ημιτελική του φάση, ενώ αρκετές ακόμη (40+, 50+ και 70+ Ανδρών, 50-55+ Γυναικών», βρίσκονται στα προημιτελικά, με τον χρόνο πια να μετρά αντίστροφα μέσα από τη διαδικασία των νοκ άουτ, για να φτάσουμε στις ομάδες, που θα σηκώσουν τη δική τους κούπα.

Παράλληλα, η δράση στο 3Χ3 συνεχίζεται σε αυτό το ξεχωριστό μπασκετικό ραντεβού στην παραλία του Κιάτου, με 46 παιχνίδια συνολικά να διεξάγονται στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα) και της Κορινθίας (Λουτράκι, Άγιοι Θεοδωροι, Κόρινθος, Λέχαιο, Βέλο, Βραχάτι, Κιάτο) και στην παραλία του Κιάτου, σε άλλη μια μέρα με πλήρη δράση.

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Το πρόγραμμα της πέμπτης ημέρας:

Κλειστό Λουτρακίου (Venue 1)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 M60+ Group A Italia Golden Players-Samex Mexico 9.7 12.00 M60+ Group A Australia Masters Gold-Puerto Rico 9.7 14.00 M60+ Group A Ireland-Australia Masters Green 9.7 16.00 M40+ Quarterfinal Georgia-Greek Masters 9.7 18.00 M40+ Quarterfinal Germany-Greek Veterans

Κλειστό Αγίων Θεοδώρων (Venue 2)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 M50+ Quarterfinal Serbia-MAXIESPAÑA 9.7 12.00 M50+ Quarterfinal Italia Golden Players Marte-Maxibasketball 9.7 20.00 M45+ Group A Greek Titans-Hoopers

Κλειστό Κορίνθου (Venue 3)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 M55+ Group A Italia Golden Players Mercuro-Czechia 9.7 12.00 M55+ Group A Hungary-Italia Golden Players Nettuno 9.7 14.00 F45+ Semifinal Italia Golden Players-Australia Masters Brolgas 9.7 16.00 F45+ Semifinal Ireland-Mexico Masters 9.7 18.00 Μ45+ Group A Trede-DSA Lawyers of Athens

Κλειστό Κιάτου (Venue 4)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 M65+ Semifinal Chicago Challengers-Trouville Uruguay 9.7 12.00 M65+ Semifinal Australia Masters-Golden Players Italia 9.7 14.00 M70+ Quarterfinal LIETUVA-Clube Duque de Caxias/Rua Mexico 9.7 16.00 M70+ Quarterfinal Italia Golden Players-USA 9.7 18.00 M70+ Quarterfinal KK Postar-Australia Masters

Κλειστό Λεχαίου (Venue 5)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 M50+ Quarterfinal Australia Masters-Monsonic 9.7 12.00 M50+ Quarterfinal Italia Golden Players Giove-Ireland 9.7 14.00 M45+ Group A Australia Masters-Ireland 9.7 16.00 M40+ Quarterfinal Ireland-Korinthians 9.7 18.00 M40+ Quarterfinal Italia Golden Players-Xylostars

Κλειστό Βέλου (Venue 6)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 F60-55+ Group A Angeles de Puebla 65+-Australia Masters Brolgas 60+ 9.7 12.00 F60-55+ Group A Australia Masters Brolgas 65+-Ireland 60+ 9.7 14.00 F60-55+ Group A Team Palmares 60+Italia Golden Players 65+ 9.7 16.00 M40+ 9th-12th Place Cosmote Telekom Team-KB Team 9.7 18.00 M40+ 9th-12th Place Erika Caimboplad Granada-Basketaki Greeks

Κλειστό Βραχατίου (Venue 7)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 10.00 F40+ Group A Italia Golden Players-Ireland

Κλειστό Μάνδρας (Venue 8)

Ημερομηνία Ώρα Κατηγορία Φάση Αγώνας 9.7 12.00 F50-55+ Quarterfinal Italia Golden Players-Australia Masters Brolgas 9.7 14.00 F50-55+ Quarterfinal Gobi Sky-MJ Friends 55+ 9.7 16.00 F50-55+ Quarterfinal Hungarian Angels-The Team Italy 55+

3Χ3 – Παραλιακή ζώνη Κιάτου