FIBA Masters Open: Αρχίζει… ο δρόμος προς τη δόξα

Το FIBA Masters Open αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τους τελικούς σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, για την ανάδειξη των πρωταθλητών της παρθενικής διοργάνωσης.
Σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, μάλιστα, την 65+ των Ανδρών και τη 45+ των Γυναικών, το πρωτάθλημα έχει φτάσει στην ημιτελική του φάση, ενώ αρκετές ακόμη (40+, 50+ και 70+ Ανδρών, 50-55+ Γυναικών», βρίσκονται στα προημιτελικά, με τον χρόνο πια να μετρά αντίστροφα μέσα από τη διαδικασία των νοκ άουτ, για να φτάσουμε στις ομάδες, που θα σηκώσουν τη δική τους κούπα.
Παράλληλα, η δράση στο 3Χ3 συνεχίζεται σε αυτό το ξεχωριστό μπασκετικό ραντεβού στην παραλία του Κιάτου, με 46 παιχνίδια συνολικά να διεξάγονται στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα) και της Κορινθίας (Λουτράκι, Άγιοι Θεοδωροι, Κόρινθος, Λέχαιο, Βέλο, Βραχάτι, Κιάτο) και στην παραλία του Κιάτου, σε άλλη μια μέρα με πλήρη δράση.
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Το πρόγραμμα της πέμπτης ημέρας:
Κλειστό Λουτρακίου (Venue 1)
Ημερομηνία
Ώρα
Κατηγορία
Φάση
Αγώνας
9.7
10.00
M60+
Group A
Italia Golden Players-Samex Mexico
9.7
12.00
M60+
Group A
Australia Masters Gold-Puerto Rico
9.7
14.00
M60+
Group A
Ireland-Australia Masters Green
9.7
16.00
M40+
Quarterfinal
Georgia-Greek Masters
9.7
18.00
M40+
Quarterfinal
Germany-Greek Veterans
Κλειστό Αγίων Θεοδώρων (Venue 2)
Ημερομηνία
Ώρα
Κατηγορία
Φάση
Αγώνας
9.7
10.00
M50+
Quarterfinal
Serbia-MAXIESPAÑA
9.7
12.00
M50+
Quarterfinal
Italia Golden Players Marte-Maxibasketball
9.7
20.00
M45+
Group A
Greek Titans-Hoopers
Κλειστό Κορίνθου (Venue 3)
Ημερομηνία
Ώρα
Κατηγορία
Φάση
Αγώνας
9.7
10.00
M55+
Group A
Italia Golden Players Mercuro-Czechia
9.7
12.00
M55+
Group A
Hungary-Italia Golden Players Nettuno
9.7
14.00
F45+
Semifinal
Italia Golden Players-Australia Masters Brolgas
9.7
16.00
F45+
Semifinal
Ireland-Mexico Masters
9.7
18.00
Μ45+
Group A
Trede-DSA Lawyers of Athens
Κλειστό Κιάτου (Venue 4)
Ημερομηνία
Ώρα
Κατηγορία
Φάση
Αγώνας
9.7
10.00
M65+
Semifinal
Chicago Challengers-Trouville Uruguay
9.7
12.00
M65+
Semifinal
Australia Masters-Golden Players Italia
9.7
14.00
M70+
Quarterfinal
LIETUVA-Clube Duque de Caxias/Rua Mexico
9.7
16.00
M70+
Quarterfinal
Italia Golden Players-USA
9.7
18.00
M70+
Quarterfinal
KK Postar-Australia Masters
Κλειστό Λεχαίου (Venue 5)
Ημερομηνία
Ώρα
Κατηγορία
Φάση
Αγώνας
9.7
10.00
M50+
Quarterfinal
Australia Masters-Monsonic
9.7
12.00
M50+
Quarterfinal
Italia Golden Players Giove-Ireland
9.7
14.00
M45+
Group A
Australia Masters-Ireland
9.7
16.00
M40+
Quarterfinal
Ireland-Korinthians
9.7
18.00
M40+
Quarterfinal
Italia Golden Players-Xylostars
Κλειστό Βέλου (Venue 6)
Ημερομηνία
Ώρα
Κατηγορία
Φάση
Αγώνας
9.7
10.00
F60-55+
Group A
Angeles de Puebla 65+-Australia Masters Brolgas 60+