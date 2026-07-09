Νότιγχαμ Φόρεστ: Ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ριντ της Φέγενορντ (pic)

Νέα εποχή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ υπό την καθοδήγηση του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος σχεδιάζει το «αύριο» των Άγγλων. Ένα από τα ονόματα που έχει «κυκλώσει» ο 51χρονος τεχνικός είναι το ταλέντο της Φέγενορντ, Γκιβάιρο Ριντ, με την πρώτη πρόταση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ να απορρίπτεται από τους Ολλανδούς.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ αναμένεται να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση, με σκοπό να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να αποσπάσει την υπογραφή του 20χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος σε 54 συνολικά εμφανίσεις με τη φανέλα της Φέγενορντ έχει 5 γκολ και 11 ασίστ.