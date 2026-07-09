Νότιγχαμ Φόρεστ: Ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ριντ της Φέγενορντ (pic)

Έτοιμη να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ για το ταλέντο της Φέγενορντ, Γκιβάιρο Ριντ, έπειτα από την απόρριψη της πρώτης πρότασης από τους Ολλανδούς.

Νέα εποχή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ υπό την καθοδήγηση του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος σχεδιάζει το «αύριο» των Άγγλων. Ένα από τα ονόματα που έχει «κυκλώσει» ο 51χρονος τεχνικός είναι το ταλέντο της Φέγενορντ, Γκιβάιρο Ριντ, με την πρώτη πρόταση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ να απορρίπτεται από τους Ολλανδούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ αναμένεται να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση, με σκοπό να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να αποσπάσει την υπογραφή του 20χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος σε 54 συνολικά εμφανίσεις με τη φανέλα της Φέγενορντ έχει 5 γκολ και 11 ασίστ.