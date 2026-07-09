ΑΕΛ: Τεχνικός διευθυντής ο Μπελεβώνης, τιμ μάνατζερ ο Σωτήρης Κυργιάκος

Στον Μάκη Μπελεβώνη δίνει η νέα ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΑΕΛ τα κλειδιά του αγωνιστικού τμήματος, ενώ στο οργανόγραμμα θα βρίσκεται και ο Σωτήρης Κυριάκος.

Ο πολύπειρος παράγοντας, επί χρόνια τεχνικός διευθυντής του Παναιτωλικού απ' όπου αποχώρησε πριν λίγες ημέρες, μετακομίζει στη Λάρισα, στη νέα σελίδα που ανοίγεται για τον ιστορικό σύλλογο, υπό την ιδιοκτησία του Ζήση Στυλιανού.

Όσο για τον Σωτήρη Κυργιάκο αποχώρησε μέσα στη σεζόν από την Κηφισιά, όπου κατείχε επίσης τη θέση του τιμ μάνατζερ, την οποία αναμένεται να αναλάβει πλέον στους "βυσσινί".

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμφότεροι βρίσκονταν στην συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν οι Νταβέλης και Στυλιανός για την αλλαγή ιδιοκτησίας.