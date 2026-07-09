ΚΑΕ Μαρούσι: «Η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή αν έχει μείνει ίχνος αξιοπρέπειας»!

Η ΚΑΕ Μαρούσι δικαιώθηκε πανηγυρικά και πλέον καλεί τον επί της ουσίας κρυπτόμενο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Προμηθέας και πρόεδρο της ΕΟΚ να παραιτηθεί άμεσα αν του έχει μείνει ίχνος ευθιξίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ιστορική δικαίωση για την ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896, για τους φιλάθλους μας και για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Είμαστε περήφανοι γιατί, με επικεφαλής τον Δήμο Στασινόπουλο και τον Ηλία Παπαθεοδώρου, πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την κάθαρση του ελληνικού μπάσκετ.

Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται, ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσοι καταπάτησαν τους θεσμούς.

Σε εκείνους που για μήνες επιχειρούσαν να μας απαξιώσουν, η πραγματικότητα έδωσε την απάντησή της. Αυτό που καταγγέλλαμε επίμονα αποδείχθηκε πλέον και θεσμικά: παράνομες πρακτικές δεν έχουν θέση στο ελληνικό μπάσκετ.

Και προς όσους εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης, ένα μόνο μήνυμα: αν έχει απομείνει έστω και η ελάχιστη αίσθηση ευθιξίας και αξιοπρέπειας, η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή.

Η συνέχεια θα δοθεί εκεί όπου πρέπει. Και όσοι πίστεψαν ότι αυτή η υπόθεση τελείωσε, σύντομα θα διαπιστώσουν ότι δεν έχουν δει ακόμη το τελευταίο της κεφάλαιο.

Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΕ»