Δήλωση Δημητρακόπουλου, Περράκη: «Έρχονται νέα στοιχεία, ευχαριστούμε τον Ηλία Παπαθεοδώρου για το θάρρος του»!

Με δήλωση τους οι δικηγόροι της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Έλλη Περάκη ευχαρίστησαν τον Ηλία Παπαθεοδώρου για το θάρρος του, ενώ αποκάλυψαν πως έρχονται στο φως νέα στοιχεία.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Αμαρουσίου:

«Στις 6 Απριλίου 2026 αποφασίσαμε με τη διοίκηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου , τον Δήμο Στασινόπουλο , τον Ταρνατώρο Θεοφανη , να δώσουμε συνέντευξη Τύπου ,χρησιμοποιώντας νόμιμα αποδεικτικά μέσα ,

τα γραπτά μηνύματα του Ευάγγελου Λιόλιου, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου,που αποδείκνυαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.

Δεχθήκαμε επιθέσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν μας φόβισαν αλλά ενίσχυσαν την πεποίθηση μας ότι ο αγώνας , που μόλις ξεκινήσαμε για την κάθαρση στο χώρο του μπάσκετ,είναι ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

Με απόφαση του αρμόδιου θεσμικού οργάνου , της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού , που προεδρεύει πρωην Εισαγγελέας Εφετών, ο κύριος Ευάγγελος Λιόλιος είναι ο πραγματικός μοναδικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών .

Υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η απόκρυψη ότι είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης

ομάδας ,που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο στοίχημα ,συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και προσβολή του Φίλαθλου Πνεύματος.

Συγκεντρώνουμε στοιχεία τα οποία στο επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, υπάρχουν αξιόπιστοι άνθρωποι ,που ενόρκως και με στοιχεία θα φωτίσουν πράξεις και σχέσεις, που έχουν ποινικό ενδιαφέρον και αφορούν τη διαιτησία στο μπάσκετ.

Καλούμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση , Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, πολιτικό με ήθος και εντιμότητα ,να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα .

Τέλος θέλω να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Παπαθεοδώρου , ο οποίος είχε το θάρρος, το σθένος να μας βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξει προς το καλύτερο ο χώρος στο Ελληνικό Μπάσκετ!»