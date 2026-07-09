Επίσημα παρελθόν από την Φενέρ ο Μπιμπέροβιτς - Συνεχίζει στους Μάβερικς

Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωση της αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην τουρκική ομάδα αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Η Φενέρ με ανακοίνωση της αποχαιρέτησε τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο 25χρονος σούτινγκ γκαρντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, για λογαριασμό των Ντάλας Μάβερικς.

Ο Τούρκος άσος εντάχθηκε στην Φενέρ το 2018 και κατέληξε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του συλλόγου. Με την φανέλα της ομάδας της Πόλης κατέκτησε μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας, πέντε Κύπελλα Τουρκίας και ένα Κύπελλο Προέδρου.

«Ο Ταρίκ έγινε ένα από τα σύμβολα της ομάδας μας με την αφοσίωση, την ασταμάτητη προσπάθεια και τη στάση του ως παίκτης της Φενέρμπαχτσε» ανέφερε ο σύλλογος στο μήνυμα αποχαιρετισμού του.