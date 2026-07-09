Στριμώχνει τον Λιόλιο ο Βρούτσης: «Ανεξάρτητη αρχή η ΕΕΑ, σεβόμαστε τις αποφάσεις της»

Η ΕΕΑ έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδώρου και του Αμαρουσίου και θεωρεί ένοχο τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ την ίδια ώρα ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα.
Ο Λιόλιος από την μεριά του… επιτέθηκε στην ΕΕΑ και παραδέχθηκε την ενοχή του, ενώ αργότερα ήρθε και η ανακοίνωση του υπουργού αθλητισμού κ. Βρούτση, η οποία αδειάζει τον πρόεδρο της ΕΟΚ και ιδιοκτήτη του Προμηθέα.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».