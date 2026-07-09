Η μέρα και η ώρα διεξαγωγής του τελικού Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΟΦΗ

Με ανακοίνωση της η ΕΠΟ γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα που η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το Superbet Super Cup στο Παγκρήτιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο φετινός τελικός του Super Cup ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ θα διεξαχθεί την Τετάρτη (12/8) όπως ήταν εξ αρχής προγραμματισμένο, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 20:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου ανοίγει με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Το πιο πρόσφατο, που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια, φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026 με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΟΦΗ (3-0).