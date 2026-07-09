Τζέιμς για NBA Europe: «Θα προτιμούσα συνεργασία με τη Euroleague, όχι μια νέα λίγκα»

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε θέση για τα σχέδια δημιουργίας του NBA Europe, υποστηρίζοντας πως η καλύτερη λύση θα ήταν η συνεργασία με τη EuroLeague και όχι η δημιουργία μιας ξεχωριστής διοργάνωσης.

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε θέση για τα σχέδια δημιουργίας του NBA Europe και γενικότερα για το μέλλον του ΝΒΑ Europe.

Ο Αμερικανός αστέρας, σε συνέντευξή του στο «The Athletic» υποστήριξε πως η υπάρχουσα διοργάνωση έχει ήδη ισχυρή βάση και προϊόν, όμως θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά με την τεχνογνωσία, τη δύναμη του μάρκετινγκ και τους οικονομικούς πόρους του NBA.

«Θα ήθελα να μην δημιουργήσουν μια ξεχωριστή λίγκα, αλλά να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν με τη λίγκα που ήδη υπάρχει. Πιστεύω ότι έχει αρκετά καλά στοιχεία» είπε ξεκαθαρίζοντας πως θα προτιμούσε μια συνεργασία με τη Euroleague αντί για έναν νέο ανταγωνιστικό θεσμό.

«Η διαφορά της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι οι φίλαθλοι δεν αγαπούν μόνο τους παίκτες, αλλά κυρίως τις ομάδες. Μεγαλώνουν με αυτές από μικροί και τις υποστηρίζουν σε όλη τους τη ζωή», δήλωσε ο Τζέιμς.

Ο Αμερικανός άσος υπογράμμισε πως μια νέα λίγκα με διαφορετικές ομάδες μπορεί να έχει ενδιαφέρον, όμως δύσκολα θα δημιουργήσει το ίδιο πάθος που υπάρχει σήμερα γύρω από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

«Μπορείς να δημιουργήσεις το NBA Europe και κάποιοι φίλαθλοι να το ακολουθήσουν, αλλά δεν θα έχεις την ίδια αφοσίωση που υπάρχει στη διοργάνωση τώρα. Θα ήθελα να υπάρξει κάποιος τρόπος να συνδυαστούν» προσέθεσε.