Αλύγιστη η Μούχοβα, πρώτος τελικός στο Λονδίνο!

Η χαρισματική Καρολίνα Μούχοβα «υπέταξε» στα τρία σετ την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσει το Σάββατο (11/7) τον πρώτο major τίτλο της στο Λονδίνο!

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 35 λεπτών, η 29χρονη Τσέχα (Νο.9) επικράτησε της νεαρής Αμερικανίδας (Νο.7) με 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Wimbledon. Εκεί θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Μάρτα Κόστγιουκ και τη συμπατριώτισσά της Λίντα Νόσκοβα.

Ήταν ένας αγώνας-διαφήμιση του γυναικείου τένις και το... κερασάκι στην τούρτα ήταν το δραματικό ματς τάι μπρέικ, όπου οι δύο παίκτριες έχασαν και από ένα ματς πόιντ.

Η Μούχοβα θα παίξει στον δεύτερο major τελικό της (μετά το Roland Garros 2023) και μετά από αυτή τη νίκη, μάλλον είναι και το φαβορί για την κατάκτηση τίτλου. Φέτος, άλλωστε, είναι η χρονιά της στο γρασίδι, αφού κέρδισε το τρόπαιο στο Μπαντ Χόμπουργκ και έχει πλέον δέκα συνεχόμενες νίκες!

Μετά από δίκαιη μοιρασιά στα δύο πρώτα σετ, οι διαφορές αναγκαστικά θα έπρεπε να λυθούν στο τρίτο σετ, όπου οι δύο παίκτριες έσωσαν από δύο μπρέικ πόιντ μέχρι να πάνε στο τάι μπρέικ 10 πόντων.

Εκεί η Μούχοβα πέτυχε πρώτη το μίνι μπρέικ και άντεξε μέχρι να ισοφαρίσει σε 6-6 η 22χρονη Αμερικανίδα. Ο Γκοφ με διπλό λάθος «έδωσε» νέο μίνι μπρέικ για το 8-7, όμως η Τσέχα έχασε δύο σερί πόντους στο σερβίς της και η αντίπαλός της βρέθηκε με ματς πόιντ.

Η Γκοφ, όμως, έκανε ένα τραγικό λάθος σε ένα φαινομενικά εύκολο βολέ στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ (9-9) και στη συνέχεια η Μούχοβα πήρε και τον επόμενο πόντο, για να πάει η ίδια σε ματς πόιντ.

Γλίστρησε και έχασε τον πόντο, αλλά δεν πτοήθηκε: κέρδισε τους δύο επόμενους και έκλεισε τον συναρπαστικό αγώνα μέσα σε αποθέωση από το Centre Court, που είχε δείξει πάντως την προτίμησή του στην Κόκο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας της Μούχοβα στο κεντρικό Court του Wimbledon!