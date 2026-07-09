Παναθηναϊκός: Πιέζει για Κρίστιανσεν, ζεστό το ενδιαφέρον για Μάνγκας!

Παρά το δεδομένο ενδιαφέρον για τον Ρικάρντο Μάνγκας, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εγκαταλείψει ακόμα την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί πλέον η απόκτηση αριστερού μπακ, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να αποτελεί από την πρώτη στιγμή τον βασικό στόχο του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον συμπατριώτη του.

Οι «πράσινοι» ωστόσο θέλουν να τον αποκτήσουν μόνο με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, ώστε να περιοριστεί το ρίσκο λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπισε πέρσι ο ποδοσφαιριστής, με την Λέστερ από την άλλη να επιδιώκει μόνο την πώλησή του.

Η διαφορά αυτή έφερε σε αδιέξοδο την υπόθεση, με τον Παναθηναϊκό να στρέφεται πια και σε εναλλακτικές και να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Ρικάρντο Μάνγκας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο οποίος έχει κερδίσει πολλούς πόντους και διαθέτει τα περισσότερα από τα χτοιχεία που αναζητά ο Νίστρουπ.

Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι το «Τριφύλλι» έχει εγκαταλείψει οριστικά την περίπτωση του Κρίστιανσεν και εφόσον αλλάξει η στάση της Λέστερ κάθε άλλο παρά μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι αυτός ο παίκτης που θα φορέσει τελικά την πράσινη φανέλα.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα του αριστερού μπακ αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα για τον Παναθηναϊκό, αφού αυτή την στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Γιώργος Κυριακόπουλος.