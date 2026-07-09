Επίθεση Λιόλιου στην ΕΕΑ και παραδοχή ενοχής: «Δε με εκβιάζει καμία απόφαση, θα είμαι μέτοχος σε όποια ΚΑΕ θέλω»!

Ούτε… έτοιμη να είχε την ανακοίνωση ο Ευάγγελος Λιόλιος που 20 λεπτά μετά την καταδικαστική απόφαση της ΕΕΑ εξέδωσε δήλωση με την οποία επιτίθεται στην Επιτροπή!

Πιο συγκεκριμένα, εξαπολύει βέλη στην Επιτροπή αναφέροντας πως με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις δεν θα τον εκφοβίσουν, ενώ στο τέλος λέει πως θα είναι μέτοχος σε όποια ΚΑΕ… γουστάρει!

Ενώ μέχρι χθες ισχυριζόταν πως δεν ήταν στην ΚΑΕ Προμηθέας. Η απόλυτη δήλωση ενοχής και δικαίωσης για τον Ηλία Παπαθεοδώρου και το Μαρούσι που υποστήριζαν πως ήταν ο κρυπτόμενος ιδιοκτήτης του Προμηθέα και επηρέαζε αποφάσεις και αγώνες.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή Επιτροπή ( την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν.

Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το Ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επίσης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω.

ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό»