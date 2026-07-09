Απίστευτο βίντεο: Ουκρανικό θαλάσσιο drone αποφεύγει ρωσικά πυρά και χτυπάει τάνκερ στην Κριμαία

Η Ουκρανία εντείνει την πίεση στη ρωσική πολεμική μηχανή, εξαπολύοντας νέα μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών και του στόλου μεταφοράς καυσίμων της Μόσχας.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα σε μία νύχτα επλήγησαν 12 ρωσικά τάνκερ, ένα ρυμουλκό και ένα φορτηγό πλοίο στην Κριμαία και στη Θάλασσα του Αζόφ, ένα 24ωρο μετά τις επιθέσεις σε τρία διυλιστήρια πετρελαίου στην ίδια περιοχή.

Βίντεο καταγράφει τους ελιγμούς ουκρανικού θαλάσσιου drone «Sea Baby» προκειμένου να αποφύγει τα ρωσικά πυρά και να πλήξει το ρωσικό τάνκερ «Blue» κοντά στην κατεχόμενη Γιάλτα της Κριμαίας.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πλοία χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων με καύσιμα και για τη μεταφορά πετρελαίου, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.

«Τα πλοία αυτά εξυπηρετούσαν τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός.

Insane video of a Ukrainian naval drone hitting a massive Russian oil tanker in the Black Sea being desperately shot at by the crew. pic.twitter.com/2AjTKIoqAY — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) July 8, 2026

Στόχος η απομόνωση της Κριμαίας

Οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να δυσκολέψει τον ανεφοδιασμό της προσαρτημένης Κριμαίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της Αζοφικής Θάλασσας.

Η περιοχή αποτελεί βασικό δίαυλο μεταφοράς καυσίμων προς τις ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Κριμαία και στα κατεχόμενα εδάφη της νότιας Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, οι συνεχείς επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό της χερσονήσου, όπου οι περιορισμοί στα καύσιμα γίνονται ολοένα αυστηρότεροι.

Αυξάνεται η ουκρανική πίεση στις ρωσικές προμήθειες καυσίμων

Οι επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, σε αποθήκες καυσίμων και σε πετρελαιοφόρα έχουν επιδεινώσει την ήδη δύσκολη κατάσταση στη ρωσική αγορά καυσίμων.

Σε πολλές περιοχές της Ρωσίας καταγράφονται πολύωρες ουρές στα πρατήρια, ενώ δεν λείπουν οι εντάσεις μεταξύ οδηγών που περιμένουν για ώρες προκειμένου να ανεφοδιαστούν.

Παράλληλα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα έχουν δεχθεί επιθέσεις συνολικά περίπου δύο δωδεκάδες πετρελαιοφόρα, καθώς και αρκετές μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Πούτιν προσπαθεί να καθησυχάσει τους Ρώσους

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν στόχο να προκαλέσουν ανησυχία στη ρωσική κοινωνία, επιμένοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

«Είναι απολύτως προφανές ότι ο εχθρός προσπαθεί να πλήξει την οικονομία μας και κυρίως να δημιουργήσει κλίμα πανικού στην κοινωνία», δήλωσε σε τηλεοπτική σύσκεψη με υπουργούς.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δυσκολίες είναι «προσωρινές» και ότι «η ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της Ρωσίας είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο», παρά τις εικόνες με μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και τις αναφορές για ελλείψεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πηγή: iefimerida.gr