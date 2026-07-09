DS N°7: First Class ηλεκτρικό και υβριδικό - Πότε έρχεται (pics)

Η νέα πρόταση της γαλλικής μάρκας φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η πολυτέλεια δεν περιορίζεται μόνο στα υλικά ή στον εξοπλισμό, αλλά εκφράζεται κυρίως μέσα από την εμπειρία που προσφέρει στον οδηγό και τους επιβάτες.

Το ολοκαίνουργιο DS N°7 συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, υψηλή άνεση και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, μετατρέποντας ακόμη και τις καθημερινές μετακινήσεις σε μια εμπειρία που θυμίζει ταξίδι First Class.

Με μήκος 4,66 μέτρα, πλάτος 1,90 μ. και ύψος 1,63 μ., το νέο premium C-SUV κινείται στα όρια της μεγαλύτερης κατηγορίας D-SUV. Η δυναμική σιλουέτα, οι μεγάλες επιφάνειες και οι τροχοί έως 21 ιντσών συνθέτουν μια επιβλητική αλλά κομψή εικόνα, ακολουθώντας τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της γαλλικής εταιρείας.

Η αισθητική, ωστόσο, δεν υπηρετεί μόνο την εμφάνιση. Με αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,26, από τους καλύτερους της κατηγορίας, κάθε γραμμή του αμαξώματος συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και στη μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής αυτονομίας.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν η φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, το επίσης φωτιζόμενο λογότυπο και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα DS LIGHT BLADE, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή που αναγνωρίζεται αμέσως.

Άνεση με γαλλική υπογραφή

Η άνεση αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των μοντέλων της DS και στο νέο N°7 βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Η νέα πλατφόρμα STLA Medium προσφέρει αυξημένη στρεπτική ακαμψία και κορυφαία ποιότητα κύλισης, ενώ η καμπίνα συνδυάζει premium υλικά και προσεγμένη αισθητική. Ανάλογα με την έκδοση, οι επενδύσεις περιλαμβάνουν Alcantara®, φυσικά επεξεργασμένο δέρμα Nappa ή πραγματικό ξύλο, συνοδευόμενα από χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όπως τα μοτίβα Clous de Paris και τις ραφές "Pearl Stitching".

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και η νέα οθόνη αφής 16 ιντσών ενσωματώνονται αρμονικά στο ταμπλό, ενώ το νέο τιμόνι σε σχήμα Χ προσδίδει διαφορετική αισθητική αλλά και καλύτερη εργονομία.

Ηλεκτρική αυτονομία που αλλάζει τα δεδομένα

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-TENSE FWD Long Range προσφέρει αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα (WLTP), μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία.

Το αποτέλεσμα προκύπτει από τον συνδυασμό της νέας πλατφόρμας, της ιδιαίτερα προσεγμένης αεροδυναμικής, της μπαταρίας 97,2 kWh, η οποία κατασκευάζεται στη Γαλλία, και της υψηλής απόδοσης του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Σε πραγματικές συνθήκες ταξιδιού μπορεί να καλύψει περισσότερα από 400 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, διατηρώντας ακόμη περίπου 20% διαθέσιμη ενέργεια, γεγονός που επιτρέπει διαδρομές περίπου 740 χιλιομέτρων με μία μόνο στάση φόρτισης.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης. Η μπαταρία φορτίζει από 20% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά, ενώ μέσα σε 10 λεπτά μπορούν να ανακτηθούν έως και 200 χιλιόμετρα αυτονομίας, χάρη στη διατήρηση ισχύος φόρτισης έως 160 kW.

Η ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις:

E-TENSE 230 hp (Boost έως 260 hp)

(Boost έως 260 hp) E-TENSE Long Range 245 hp (Boost έως 280 hp)

(Boost έως 280 hp) E-TENSE AWD Long Range 350 hp με τετρακίνηση (Boost έως 375 hp)

με τετρακίνηση (Boost έως 375 hp)

Υβριδική λύση για όσους δεν θέλουν φόρτιση

Για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή, η γαλλική φίρμα διαθέτει και το HYBRID 145.

Το αυτοφορτιζόμενο σύστημα συνδυάζει έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Στην πόλη και στις περιαστικές διαδρομές μπορεί να κινείται έως και το 50% του χρόνου αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση, ανακτώντας ενέργεια κατά την επιβράδυνση.

Η κατανάλωση ξεκινά από 5,3 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται από 120 γρ./χλμ., προσφέροντας χαμηλό κόστος χρήσης.

Τεχνολογία που υπηρετεί τον οδηγό

Το νέο premium SUV εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά του DS DRIVE ASSIST 2.0, που υποστηρίζει τον οδηγό τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Η ενεργή ανάρτηση DS ACTIVE SCAN SUSPENSION "διαβάζει" συνεχώς το οδόστρωμα και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία των αμορτισέρ, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα κύλισης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης:

DS PIXELVISION με φωτισμό έως 520 μέτρα.

με φωτισμό έως 520 μέτρα. DS NIGHT VISION , που εντοπίζει πεζούς και ζώα έως 300 μέτρα μπροστά.

, που εντοπίζει πεζούς και ζώα έως 300 μέτρα μπροστά. DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY , που προβάλλει πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

, που προβάλλει πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Νέας γενιάς DS IRIS SYSTEM με φυσική αναγνώριση φωνής και ενσωμάτωση ChatGPT.

Συνδεσιμότητα και έξυπνες υπηρεσίες

Το ψηφιακό οικοσύστημα ολοκληρώνεται από υπηρεσίες όπως EV Routing, e-Routes, Plug & Charge, Battery Preconditioning για βελτιστοποίηση της ταχείας φόρτισης, καθώς και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Το νέο DS N°7 αναμένεται να φτάσει στην ελληνική αγορά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.