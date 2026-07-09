Παγδατής στο SDNA: «Δεν είναι αργά για τον Στέφανο»

Ο Μάρκος Παγδατής μίλησε στο SDNA για τις αναμνήσεις από το Wimbledon, τη συνεργασία του με τον Ραφαήλ Παγώνη και το μέλλον των Μαρία Σάκκαρη και Στέφανου Τσιτσιπά. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Το Wimbledon είναι η ιστορία του τένις για μένα προσωπικά», είπε ο 41χρονος Κύπριος, που αγωνίζεται και φέτος στο event των «θρύλων» του αθλήματος. «Αυτό το τουρνουά είδα για πρώτη φορά στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρός. Σε αυτό το τουρνουά κάθε παίκτης πιστεύω ότι θέλει να παίξει καλά, να είναι εδώ. Και να έρχεσαι εδώ κάθε χρόνο είναι τιμή. Να μοιράζεσαι στιγμές με πρώην παίκτες, με νυν παίκτες. Και κάθε φορά που με προσκαλούν εδώ, είναι πολύ δύσκολο να πω όχι!»

Είναι και ότι ο Μάρκος όχι μόνο έφτασε ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης το 2006, αλλά επέλεξε να ολοκληρώσει το 2019 στο All England Club τη σπουδαία καριέρα του. «Σίγουρα ξυπνούν και αναμνήσεις. Αλλά οι αναμνήσεις ξυπνούν και όταν το βλέπεις από την τηλεόραση, δεν είναι μόνο και όταν είσαι εδώ. Όταν είσαι εδώ, βέβαια, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ωραίο να βλέπεις παλιούς φίλους, συνεργάτες, ανθρώπους που ήταν τόσα χρόνια στο άθλημα».

«Ανοιχτός σε προτάσεις»

Πριν μερικούς μήνες ο άλλοτε Νο.8 τενίστας στον κόσμο επέστρεψε στην προπονητική, αφού βρέθηκε στο πλευρό της Τσινγουέν Ζενγκ. «Με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζέρ της και με ρώτησε αν μπορώ να βοηθήσω για αυτά τα δύο τουρνουά (Indian Wells, Mαϊάμι), επειδή ο προπονητής της τότε είχε προβλήματα υγείας. Αλλά σίγουρα θα ασχολούμουν με την προπονητική. Εξαρτάται από το project, εξαρτάται από το άτομο, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Είμαι διαθέσιμος να κάνω δοκιμές αν υπάρξει αυτή η ευκαιρία και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Είμαι ανοιχτός για όλα. Έχω, βέβαια, κάποια όρια, πράγματα που πρέπει να ακολουθήσω ως άνθρωπος, λόγω της οικογένειάς μου».

Πάντα, βέβαια, είναι και μέντορας του Ραφαήλ Παγώνη. «Ο Ράφα έρχεται στην ακαδημία και με τον πατέρα του, τον Βασίλη, μιλάμε συνέχεια. Και με τον Ράφα κάθε εβδομάδα. Όλα είναι καλά, το παιδί προχωράει. Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Τελείωσε τα τουρνουά κάτω των 14 και πήγε απευθείας στα 18, αυτή ήταν απόφασή μας ως ομάδα, να μην μείνει πολύ καιρό στα 16άρια, να πάει από τα 14άρια στα 18άρια. Πιστεύω ότι θα πάει καλά το παιδί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είναι πιο δύσκολοι οι αγώνες, πιο μεγάλοι οι αντίπαλοι Eίναι πιο δυνατοί παίκτες, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τους τραυματισμούς τώρα, πρέπει στον προγραμματισμό να είμαστε πολύ σωστοί. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο μικρός είναι απίστευτος. Είναι ένα απίστευτο παιδί. Όταν μιλάς μαζί του, καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ ώριμος για την ηλικία του. Και είναι χαρά μου να δουλεύω μαζί του».

«Είμαι χαρούμενος για τη Μαρία»

Δεν γινόταν, φυσικά, να μην τον ρωτήσουμε για τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. «Είδα τα αποτελέσματα στο Wimbledon, δεν είχα χρόνο να τους παρακολουθήσω. Η Μαρία πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή. Είναι προς το τέλος της καριέρας της. Το νιώθει και η ίδια. Είναι πιο συναισθηματική, μπορώ να πω, το δείχνει. Και ελπίζω για τη Μαρία να τελειώσει την καριέρα της με ένα όμορφο αντίο. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει ένα τουρνουά τώρα στην Αθήνα, το Athens Open. Πιστεύω ότι το χρειαζόταν η Ελλάδα και οι αθλητές της Ελλάδας. Είναι ωραίο που η Μαρία θα ζήσει αυτή την εμπειρία, να παίξει στο σπίτι της. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει ένα δυνατό φινάλε στην καριέρα της. Γιατί όχι; Η Σοράνα Κιρστέα στην τελευταία της χρονιά κάνει την καλύτερη πορεία της ζωής της!».

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Στέφανου να σταματήσει τη συνεργασία με τον Απόστολο, είπε: «Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα πράγματα. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Συνέχεια κάνει αλλαγές. Αυτό σίγουρα δεν τον βοηθάει και πρέπει να βρει τον δρόμο του. Πρέπει να βρει μια ομάδα ανθρώπων και πρέπει να ξεχάσει το παρελθόν. Πάντα πάει στο παρελθόν, γυρίζει πίσω. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεχάσεις το παρελθόν, να πάρεις ρίσκο. Να δεις από μόνος σου τι χρειάζεσαι. Αλλά το ξαναλέω, δεν είμαι μέσα στα πράγματα. Του μίλησα λίγο την περασμένη εβδομάδα. Αλλά ξέρεις, έχει κόσμο γύρω του, δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του όταν δεν είναι μόνος».

«Χρειάζεται σωστή διαχείριση»

Δεν θεωρεί, πάντως, ότι... τον πήραν και τα χρόνια. «Αργά δεν είναι. Βλέπεις τον Τζόκοβιτς στα 39 και παίζει ακόμα. Ο Ντιμιτρόφ 36 και είναι εκεί. Αργά δεν είναι. Όταν, όμως, παίρνεις αποφάσεις που δεν σου βγαίνουν, τότε περνάει ο χρόνος. Δεν είναι αργά. Θέλει σωστές αποφάσεις, σωστή διαχείριση. Και δεν μιλάω για τένις. Μιλάω εξωτερικά, για ομάδα και όλα αυτά. Θέλει σωστή διαχείριση, σωστό προγραμματισμό. Και πιστεύω σιγά-σιγά μπορεί να ξαναπάει εκεί που θέλει να πάει».

Ο Μάρκος σχολίασε και τα πράγματα και θαύματα του Νόβακ Τζόκοβιτς στα 39 του χρόνια. «Μαζί του δεν μου φαίνεται τίποτα τρελό πλέον. Δεν με εκπλήσσει με αυτά που κάνει. Θα ήθελα να το δω να σηκώσει ακόμα ένα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το ήθελα! Είμαστε κοντά σε ηλικία, τον ξέρω καλά. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει μια ακόμα μια φορά. Πιστεύω ότι έχει καλές πιθανότητες εδώ. Και Σίνερ έχει, αλλά ο Τζόκοβιτς τον νίκησε στο Australian Open τον Ιανουάριο. Μιλάμε πριν έξι μήνες πριν!».

Την επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς, ωστόσο, δεν την περίμενε. «Αυτό ναι, με εξέπληξε. Ήθελε να ξαναδοκιμάσει, όμως είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να βαρέθηκε στο σπίτι!»

Ο ίδιος θα το ξαναέκανε; «Όχι! Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή, υπάρχει και η οικογένεια. Φτάνει!».