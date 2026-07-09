Ο Τεντόγλου στη μάχη του Diamond League στο Μονακό

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση, σε έναν ακόμη αγώνα του Diamond League, την Παρασκευή (10/7) όπου θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές φετινές αναμετρήσεις στο μήκος.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ταξιδεύει στη διοργάνωση έχοντας φέτος 8,49 μ., και μια σειρά από σταθερές και δυνατές παρουσίες, σε μια από τις καλύτερες σεζόν της αθλητικής του καριέρας.

Ο αγώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρόντες θα είναι ορισμένοι από τους κορυφαίους φέτος στο αγώνισμα.

Ανάμεσα τους ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν με 8,46 μ., ο Ελβετός Σιμόν Έχαμερ με 8,51 μ., ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι, που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, ο Τζαμαϊκανός Τζατζάι Γκέιλ με 8,37 μ., ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29 μ., αλλά και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 στον κλειστό, Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ με 8,15 μ. στον ανοιχτό.

Ο τελευταίος αγώνας του Τεντόγλου ήταν στο μίτινγκ του Πειραιά, στις 28 Ιουνίου, όπου “προσγειώθηκε” στα 8,39 μέτρα.

Στο Μονακό θα βρίσκεται και η Ελίνα Τζένγκο, προκειμένου να πάρει μέρος στον ακοντισμό. Η Ελληνίδα παρότι ακόμη δεν έχει κυμανθεί στις επιδόσεις των δυνατοτήτων της, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα επιδιώξει μια καλή παρουσία.