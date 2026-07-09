Επίσημο: Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο ο Σιλντς (pic)

Ο Σέιβον Σιλντς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την αποχώρησή του.

Μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, Αρμάνι Μιλάνο και Σέιβον Σιλντς θα χωρίσουν τους δρόμους τους. Η ιταλική ομάδα έκανε γνωστό πως ο παίκτης δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.

Tην σεζόν που ολοκληρώθηκε στην regular season του πρωταθλήματος είχε 11,8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 22 ματς και 24,5 λεπτά, ενώ σε 11 αναμετρήσεις στα play-offs και 24,6 λεπτά πέτυχε 13,9 πόντους, πήρε 3,6 ριμπάουντ και μοίρασε 3,1 ασίστ. Τέλος, στην Euroleague είχε 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 35 αγώνες και 27 λεπτά στο παρκέ

«Από πού να ξεκινήσουμε, Σέιβον Σιλντς; Έξι σεζόν στην Ολίμπια Μιλάνο, το ρεκόρ σκοραρίσματος της ομάδας στην Ευρωλίγκα, δέκα τρόπαια, ένας τίτλος πρωταθλήματος ως MVP, μια σεζόν με συμμετοχή στο Final Four, δύσκολες στιγμές —δύο σοβαροί τραυματισμοί— και πολλές όμορφες, με το τέλειο φινάλε: τη σεζόν του treble και ένα standing ovation στο Arco della Pace. Όλες οι σπουδαίες ιστορίες τελειώνουν αργά ή γρήγορα. Αυτή του Σέιβον Σιλντς, όμως, θα συνεχιστεί και μετά τη θητεία του στο Μιλάνο· ούτε καν ο χρόνος δεν θα τη σβήσει ούτε θα την κάνει ξεχαστή. Η Ολίμπια τον ευχαριστεί για όλα και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον του» αναφέρει η ανακοίνωση.