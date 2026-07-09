Η Κηφισιά ενισχύθηκε με Μάνσο στα μετόπισθεν

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, αποκτώντας τον 26χρονο Πορτογάλο αμυντικό με σημαντικές παραστάσεις από τη Liga Portugal 2.

Η Κηφισιά συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τιάγκο Μάνσο.

Ο Πορτογάλος αμυντικός αποτελεί το νέο κομμάτι στο παζλ της ομάδας των Βορείων Προαστίων, η οποία ενισχύει τα άκρα της άμυνας με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει εμπειρία από το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο 26χρονος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Τοντέλα, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές, με απολογισμό τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.

Μάλιστα, με την Τοντέλα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στη Liga Portugal 2 το 2025, έχοντας ενεργό ρόλο στην πορεία της ομάδας και αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της.

Ο Μάνσο ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Foot 21 και στη συνέχεια πέρασε από τις υποδομές της Μπελενένσες. Ακολούθησαν οι Ρεάλ SC και Σίντρα, πριν μετακομίσει στην Εστορίλ, όπου πραγματοποίησε 50 εμφανίσεις με τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Τροφένσε και Μπελενένσες, πριν βρει σταθερότητα στην Τοντέλα, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει θέση στην ομάδα.