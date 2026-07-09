Επίσημο: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Έβανς (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Κίναν Έβανς από την ομάδα.

Ο Κίναν Έβανς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος. Ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να προσφέρει όσα περίμεναν στην ομάδα, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, και πλέον είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο «σταθμό» του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια, και η ιστορία δεν ξετυλίγεται όπως την ονειρευτήκαμε.

Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος του με δύο μεγάλους τίτλους: το Πρωτάθλημα και την Euroleague.

Έβανς, πάνω απ’ όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου, την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Κίναν».