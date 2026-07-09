Επίσημο: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Έβανς (pic)

Ο Κίναν Έβανς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος. Ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να προσφέρει όσα περίμεναν στην ομάδα, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, και πλέον είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο «σταθμό» του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια, και η ιστορία δεν ξετυλίγεται όπως την ονειρευτήκαμε.
Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος του με δύο μεγάλους τίτλους: το Πρωτάθλημα και την Euroleague.
Έβανς, πάνω απ’ όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου, την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Κίναν».
Sometimes fate has other plans, and the story doesn't unfold the way we dream it will.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 9, 2026
Even so, our journey together came to an end with two major titles: the Greek Championship and the EuroLeague.@KeenanEvs , above all, we wish you good health and every success in the next… pic.twitter.com/bIrmXBYw02