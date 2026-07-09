Εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου το πιο πιθανό σενάριο - Τα σημάδια προετοιμασίας

Το σενάριο πρόωρων εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο κυβερνητικό παρασκήνιο, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις αρχές του 2027 στο φθινόπωρο του 2026.

Αν και η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο σχεδιασμός προσανατολίζεται πλέον σε κάλπες πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά εκτιμάτο.

Την εικόνα αυτή μετέφερε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή, σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (09.07.2026) στην εκπομπή Live News, επισημαίνοντας ότι, ενώ μέχρι πρόσφατα το επικρατέστερο σενάριο τοποθετούσε τις εθνικές κάλπες τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027, πλέον οι ενδείξεις οδηγούν σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με τον κυβερνητικό σχεδιασμό και όχι για ειλημμένη απόφαση, καθώς η προκήρυξη των εκλογών αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα σημάδια της προετοιμασίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια σειρά από κινήσεις της κυβέρνησης ερμηνεύονται ως ενδείξεις προετοιμασίας για εκλογική αναμέτρηση εντός του φθινοπώρου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επικείμενο άνοιγμα της πλατφόρμας για την εγγραφή των εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, καθώς και οι προετοιμασίες του υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια του ειδικού χαρτιού ασφαλείας που απαιτείται για τους σχετικούς εκλογικούς φακέλους.

Παράλληλα, κυβερνητικές πρωτοβουλίες και νομοθετικές εκκρεμότητες εμφανίζονται να επιταχύνονται, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι επιχειρείται να κλείσουν ανοικτά μέτωπα πριν από μια πιθανή προσφυγή στις κάλπες.

Το ορόσημο της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Κρίσιμος σταθμός θεωρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης.

Όπως αναφέρθηκε στο Live News, η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ η δεύτερη προβλέπεται περίπου στις 25 ή 26 Αυγούστου.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών. Από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία, ανοίγει θεσμικά το παράθυρο για την προσφυγή στις κάλπες.

Εκλογές: Γιατί ακούγεται η 27η Σεπτεμβρίου

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν, η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 προβάλλει ως το πρώτο ρεαλιστικό εκλογικό ορόσημο.

Η εκτίμηση συνδέεται αφενός με τον χρόνο που απαιτείται για την επιστολική ψήφο και αφετέρου με τις νόμιμες προθεσμίες που μεσολαβούν από την προκήρυξη των εκλογών έως τη διεξαγωγή τους.

Στο ίδιο πλαίσιο επισημάνθηκε ότι, εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χρόνος που απαιτείται για πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Η ΔΕΘ ως προεκλογικός σταθμός

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν τελικά οι κάλπες, το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Η ΔΕΘ, επομένως, εμφανίζεται να λειτουργεί ως το τελευταίο μεγάλο πολιτικό ορόσημο πριν από μια πιθανή εκλογική αναμέτρηση, εφόσον επιβεβαιωθεί ο σχεδιασμός που περιγράφει το ρεπορτάζ.

Πηγή: newsit.gr