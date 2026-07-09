Τεράστια ανατροπή με Μόντριτς - Δεν κρεμάει παπούτσια

Όλα έδειχναν ότι ο Λούκα Μόντριτς θα αποχαιρετούσε οριστικά την εθνική Κροατίας μετά το Μουντιάλ, όμως τα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν.

Το σενάριο που ήθελε τον Λούκα Μόντριτς να ολοκληρώνει την τεράστια διαδρομή του με την εθνική Κροατίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του δεν θεωρείται πλέον δεδομένο. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως ο αρχηγός των Κροατών είναι έτοιμος να φορέσει ξανά το εθνόσημο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κροατικής 24sata, η επικείμενη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής από τον Σλάβεν Μπίλιτς αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για την παραμονή του πολύπειρου μέσου.

Το πλάνο προβλέπει ο Μόντριτς να συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν, συμμετέχοντας στις υποχρεώσεις της Κροατίας στο Nations League. Ο 40χρονος δεν θα έχει μόνο αγωνιστικό ρόλο, αλλά και καθοδηγητικό, βοηθώντας τη νέα γενιά της εθνικής ομάδας στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Κροατίας σκοπεύει να συνεχίσει και στη Μίλαν για ακόμη μία σεζόν, πριν βάλει οριστικά τέλος σε μία καριέρα γεμάτη τίτλους, διακρίσεις και ιστορικές στιγμές.

Η επόμενη συγκέντρωση της Κροατίας είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει την Τσεχία και την Ισπανία για το Nations League.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο Λούκα Μόντριτς θα βρίσκεται ξανά στην αποστολή, σε μια εξέλιξη που μέχρι πριν από λίγες ημέρες έμοιαζε σχεδόν αδύνατη.