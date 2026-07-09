Αποχώρησε από την Βαλένθια ο Σοριάνο (pic)

Η Βαλένθια έκανε γνωστό πως ο Τζοέλ Σοριάνο αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο. Ο 26χρονος υπέγραψε με την ομάδα το 2025, ενώ φέτος ξεκίνησε την σεζόν ως δανεικός στην Σαραγόσα.
Σε 16 ματς στο πρωτάθλημα είχε 7,6 πόντους και 3,4 ριμπάουντ, ενώ με την Βαλένθια σε 8 αναμετρήσεις στην ACB μέτρησε 5 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ. Ακόμη, σε 9 αγώνες στο FIBA Europe Cup προσέφερε 6,7 πόντους και 3,1 ριμπάουντ.
Ο Σοριάνο ολοκλήρωσε την σεζόν ως δανεικός στην Ουλμ και σε 16 αγώνες είχε 9,3 πόντους κατά μέσο όρο.
¡Mucha suerte, @joelsoriano22! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 9, 2026
Cas 👉 Joel Soriano se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/cxtDBcRspp
Val 👉 Joel Soriano se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/si0u48EBdz
Eng 👉 Joel Soriano parts ways with Valencia Baskethttps://t.co/mtg78jpxc8 pic.twitter.com/nvfE1b15ZE