Αποχώρησε από την Βαλένθια ο Σοριάνο (pic)

Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως ο Τζοέλ Σοριάνο αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Η Βαλένθια έκανε γνωστό πως ο Τζοέλ Σοριάνο αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο. Ο 26χρονος υπέγραψε με την ομάδα το 2025, ενώ φέτος ξεκίνησε την σεζόν ως δανεικός στην Σαραγόσα.

Σε 16 ματς στο πρωτάθλημα είχε 7,6 πόντους και 3,4 ριμπάουντ, ενώ με την Βαλένθια σε 8 αναμετρήσεις στην ACB μέτρησε 5 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ. Ακόμη, σε 9 αγώνες στο FIBA Europe Cup προσέφερε 6,7 πόντους και 3,1 ριμπάουντ.

Ο Σοριάνο ολοκλήρωσε την σεζόν ως δανεικός στην Ουλμ και σε 16 αγώνες είχε 9,3 πόντους κατά μέσο όρο.