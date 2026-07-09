Τάχα Άλι, ο «δαίμονας» που πλησιάζει στην Τούμπα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ! (vids)

Το προφίλ του Σουηδοσομαλού εξτρέμ που βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ κινείται με αποφασιστικότητα για την απόκτηση του Τάχα Άλι, θέλοντας να ενισχύσει τα άκρα της επίθεσής του με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία απουσιάζουν από το υπάρχον ρόστερ.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα ρεπορτάζ στη Σουηδία, ο Δικέφαλος έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον 28χρονο εξτρέμ και πλέον το μοναδικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η οριστική συμφωνία με τη Μάλμε. Οι πρωταθλητές Σουηδίας εμφανίζονται να αναζητούν ήδη τον αντικαταστάτη του, κάτι που ενισχύει την αισιοδοξία για θετική κατάληξη της υπόθεσης.

Η πορεία του Τάχα Άλι μόνο συνηθισμένη δεν είναι. Μέχρι το 2020 αγωνιζόταν στο φούτσαλ, όμως οι εμφανίσεις του με τη Χέλσινγκμποργκ άνοιξαν τον δρόμο για το μεγάλο βήμα στη Μάλμε το 2023. Από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας, μετρώντας συνολικά 132 συμμετοχές, 20 γκολ και 19 ασίστ.

Γεννημένος στη Σουηδία και με καταγωγή από τη Σομαλία, ο Άλι ξεχωρίζει για την εκρηκτικότητά του, την ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως για την ικανότητά του να περνά αντιπάλους στο ένας εναντίον ενός.

Πρόκειται για έναν εξτρέμ που μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα τόσο στις αντεπιθέσεις όσο και απέναντι σε κλειστές άμυνες, στοιχείο που αναζητά ο ΠΑΟΚ, καθώς στη Super League καλείται συχνά να αντιμετωπίσει ομάδες που αγωνίζονται με χαμηλά μέτρα.

Αν και δεν πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βασίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή γκολ και ασίστ, η ικανότητά του να μεταφέρει την μπάλα, να δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα και να ανοίγει χώρους για τους συμπαίκτες του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη.

Τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται αισθητά από εκείνα του Τάισον, προσφέροντας στον Αλέσιο Λίσι μία διαφορετική επιλογή στα άκρα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον γνώρισαν με... λάθος τρόπο από κοντά το καλοκαίρι του 2024, όταν η Μάλμε απέκλεισε τον Δικέφαλο στα προκριματικά του Champions League. Ο Άλι πέρασε ως αλλαγή στην παράταση και με τις συνεχείς του επελάσεις δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ασπρόμαυρη άμυνα, συμβάλλοντας στην πρόκριση της ομάδας του στο τελικό 3-4.

Παράλληλα, στο πρόσφατο φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα στη Στοκχόλμη πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό και λίγα λεπτά αργότερα πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, αποφεύγοντας διαδοχικά τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές πριν σερβίρει το γκολ του 2-1 στον Νίλσον.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε τελικά 2-2, ενώ ο διεθνής εξτρέμ συμμετείχε και σε δύο αγώνες της Σουηδίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της καριέρας του.