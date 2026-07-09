Δημοσκόπηση MRB: Σταθερή πρωτιά για τη ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή

Την ακρίβεια θεωρούν οι πολίτες το σημαντικότερο πρόβλημα, στη νέα εξαμηνιαία δημοσκόπηση της MRB, ενώ οι πολίτες σε ποσοστό 69,5% πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.

Στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην Πρόθεση Ψήφου με 23,8% έναντι της ΕΛ.Α.Σ που έρχεται δεύτερη με 14,4%.

Το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στη τρίτη θέση με 9,1% παίρνοντας διαφορά από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,2%.

Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν:

ΜΕΡΑ25 2,5%

Δημοκράτες 1,7%

ΣΥΡΙΖΑ 1,2

Νέα Αριστερα 0,9

Αλλο κόμμα 1,3

Δεν αποφάσισα 12,7

λευκό ακυρο αποχή 5,3

Στην αναγωγή στο σύνολο ακολουθούν:

Φωνής της Λογικής 3,3

ΜΕΡΑ25 3,0%

Δημοκράτες 2,1

ΣΥΡΙΖΑ 1,5%

Νέα Αρτιστερα 1,1

Αλλο κόμα 1,5

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα

Οι πολίτες θα ψηφίσουν με κριτήριο τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας στην πρώτη θέση των οποίων βρίσκεται η ακρίβεια με 49,5

Το 69,5% θέλει κυβερνητική αλλαγή

Το 25,8% πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία, ενώ το 69,5% πιστευουν ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.

Ως καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1%

Στους καταλληλότερους για πρωθυπουργός ακολουθούν οι:

Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5

Γιάννης Βαρουφάκης με 2,4

Στέφανος Κασσελάκης με 1,4

Σωκράτης Φάμελλος με 1

Αλλος με 4,3

κανένας με 16

και δεν ξέρω δεν απαντώ με 1,2

Ως προ το ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να αντιμετώπίσει καλύτερα την εξωτερική πολιτική, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,6% και στη δεύτερη ο Αλέξης Τσίπρας με 20,4. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12 και η Καρυστιανού με 11,1, ενώ ο κανένας παίρνει ποσοστό 27,6.

Πηγή: cnn.gr