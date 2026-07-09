Σίγουροι οι Σουηδοί για Άλι και ΠΑΟΚ: «Είναι τελειωμένη υπόθεση - Θα βρεθεί άμεσα στην Ελλάδα»

Ο Σουηδός δημοσιογράφος, Daniel Kristofferson, που αποκάλυψε το «μπάσιμο» του ΠΑΟΚ για τον Τάχα Άλι, μίλησε στο SDNA για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι ο 28χρονος εξτρέμ θα ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σε... ρυθμούς Τάχα Άλι κινείται η ασπρόμαυρη επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες, μετά την αποκάλυψη από τη Σουηδία πως ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον 28χρονο εξτρέμ της Μάλμε. Ο Daniel Kristofferson, ο οποίος παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ της σουηδικής ομάδας, εμφανίζεται απόλυτα αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης, τονίζοντας πως οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ενώ και οι διαπραγματεύσεις με τη Μάλμε βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Την ώρα που από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει το παραμικρό επίσημο σχόλιο γύρω από την υπόθεση του Τάχα Άλι, ο Σουηδός δημοσιογράφος εμφανίζεται βέβαιος ότι απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» οριστικά η μεταγραφή.

«Ουσιαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο SDNA, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα φτάσουν σύντομα στο τελικό deal.

Μάλιστα, ο Kristofferson αποκάλυψε και το πιθανό χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, σημειώνοντας πως: «Πιστεύω ότι θα βρίσκεται στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», δείχνοντας ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ο Άλι θα ταξιδέψει σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.