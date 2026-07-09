Τεράστια πρόταση για απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από το Κάνσας - Αγγίζει τα 18 εκατομμύρια!

Για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό κινείται το Κάνσας, με τους Αμερικάνους να βάζουν στο τραπέζι περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ!

Έτοιμος για μεταγραφή στο MLS είναι ο Αντρέ Λουίζ, μετά από μόλις λίγους μήνες στον Ολυμπιακό! Συγκεκριμένα, η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι προσφέρει στον Ολυμπιακό πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια (λίγο παραπάνω από 17.5 εκατ.ευρώ) για να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Ο Αντρέ Λουίζ πήρε μεταγραφή τον χειμώνα στους Πειραιώτες από την Ρίο Άβε, ωστόσο δεν αγωνίστηκε αρκετά και δεν είχε πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετρώντας 10 επίσημες συμμετοχές και 1 ασίστ.

Πλέον, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα, με την μεταγραφή να μην αποκλείεται να ολοκληρωθεί και σύντομα, με τους «ερυθρόλευκους» να βάζουν στα ταμεία τους ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Θυμίζουμε πως στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η Μπενφίκα πίεζε τη Ρίο Άβε για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, ωστόσο οι «Πορτογάλοι» είπαν «όχι» στην πρόταση 15 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε η ομάδα της Λισαβόνας και στη συνέχεια κατέληξε στον Ολυμπιακό.