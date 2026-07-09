Παρελθόν από την Παρτιζάν ο Σέικ Μίλτον (pic)

Η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως ενεργοποίησε την ρήτρα που είχε στο συμβόλαιο του Σέικ Μίλτον και έτσι διέκοψε την συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς.
Ο Αμερικανός σε 23 αγώνες στην Euroleague είχε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ, 0,5 μπλοκ και 5,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 18:35 στο παρκέ.
Nakon sezone 2025-26, KK Partizan Mozzart Bet je iskoristio ugovornu klauzulu i doneo odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 9, 2026
U sezoni pred nama, klub će se okrenuti drugim rešenjima.
Crno-beli žele Šejku puno sreće i uspeha u nastavku karijere.🖤🤍 pic.twitter.com/ngpARWg91u