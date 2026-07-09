Παρελθόν από την Παρτιζάν ο Σέικ Μίλτον (pic)

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε την ρήτρα που είχε και έτσι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα ο Σέικ Μίλτον.

Η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως ενεργοποίησε την ρήτρα που είχε στο συμβόλαιο του Σέικ Μίλτον και έτσι διέκοψε την συνεργασίας της με τον πρώην παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Αμερικανός σε 23 αγώνες στην Euroleague είχε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ, 0,5 μπλοκ και 5,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 18:35 στο παρκέ.