ΠΑΟΚ: Το scouting report του Τάχα Άλι και το τάιμινγκ που ευνοεί για μεταγραφή

Ποιος είναι ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε, γιατί έχει μπει εδώ και καιρό στα μπλοκάκια ευρωπαϊκών συλλόγων και ποια είναι τα μεταγραφικά δεδομένα της περίπτωσής του; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι και προχωρημένες συζητήσεις του Δικεφάλου του Βορρά με την Μάλμε κάνουν λόγο τα media στη Σουηδία.

Σε κάθε περίπτωση ο 28χρονος διεθνής εξτρέμ κάνει το δικό του...γκελ στις ευρωπαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια. Οι εμφανίσεις του με τη Μάλμε, είχαν τραβήξει τα βλέμματα αρκετών συλλόγων.

Στη Γαλλία, η Λανς είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του σε δύο διαφορετικές μεταγραφικές περιόδους, χωρίς όμως να καταφέρει να αποσπάσει το «ναι» της σουηδικής ομάδας, ενώ στην Τουρκία και η Τραμπζονσπόρ είχε επιχειρήσει να μπει δυνατά στο παιχνίδι, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη Σουηδία, ο Άλι απολαμβάνει ιδιαίτερης εκτίμησης. Οι αναλύσεις των media της σκανδιναβικής χώρας στέκονται κυρίως στην εκρηκτικότητα που τον διακρίνει, στην ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός και στην ευκολία με την οποία δημιουργεί ρήγματα από τα...φτερά.

Θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός αγώνα με μια προσωπική ενέργεια, να δημιουργήσει αριθμητικό πλεονέκτημα και να δώσει διαφορετικό ρυθμό στην επίθεση.

Η μοναδική παρατήρηση που συνοδεύει το παιχνίδι του αφορά την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι με βάση την υψηλή ποιότητά του θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή σε γκολ και ασίστ.

Ο Άλι μπαίνει στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του (λήγει στις 31/12/2026) και στη Μάλμε, γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να εισπράξουν ένα αντίτιμο για την παραχώρησή του.

Ο ίδιος, άλλωστε, έχει δηλώσει πως θεωρεί το φετινό καλοκαίρι ως το κατάλληλο τάιμινγκ για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Κάτι ακόμη που δεν περνά απαρατήρητο αφορά τη διαδρομή του. Ο Άλι δεν ακολούθησε την κλασική πορεία ενός μεγάλου ταλέντου που αναδείχθηκε από μικρή ηλικία.

Χρειάστηκε να περάσει από χαμηλότερες κατηγορίες, να δουλέψει πολύ για να καθιερωθεί και να φτάσει στη Μάλμε.

Μάλιστα προτού αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο είχε διακριθεί στο φούτσαλ, κάτι που – σύμφωνα με τους Σουηδούς – εξηγεί την εξαιρετική τεχνική του σε μικρούς χώρους και την άνεσή του στο ένας εναντίον ενός.