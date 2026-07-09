ΠΑΟΚ: Εξειδικευμένη δουλειά στα πλάγια άουτ – Έμφαση στις γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού

Με κάθε προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ να πλησιάζει όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις των επίσημων αγώνων, ο Αλέσιο Λίσι συνεχίζει να εμπλουτίζει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ με ασκήσεις που αφορούν ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες του παιχνιδιού.

Αποστολή στην Ολλανδία

Στην απογευματινή προπόνηση της Πέμπτης (10/7), την προτελευταία επί ολλανδικού εδάφους, ο Ιταλός τεχνικός αφιέρωσε σημαντικό μέρος του προγράμματος στα πλάγια άουτ και στις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών.

Ο προπονητής του Δικεφάλου χώρισε τους διαθέσιμους παίκτες σε δύο δεκάδες, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνονται τόσο από εκείνον που εκτελεί το πλάγιο όσο και από τους συμπαίκτες του.

Στη μία ομάδα συμμετείχαν οι Κένι, Ελουστόντο, Κοσίδης, Τέιλορ, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Μπάλντε, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης και Γερεμέγιεφ, ενώ στην άλλη οι Λύρατζης, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Μύθου. Σε ό,τι αφορά τους τερματοφύλακες ήταν σε σε άλλο γήπεδο και ακολουθούσαν το δικό τους πρόγραμμα χωρίς να μπουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η άσκηση δεν περιοριζόταν απλώς στην εκτέλεση ενός πλαγίου άουτ. Ο Λίσι ζητούσε από τους ποδοσφαιριστές του να δημιουργούν άμεσα υπεραριθμία στη μία πλευρά του γηπέδου, συγκεντρώνοντας αρκετούς παίκτες σε μικρό χώρο, πριν ακολουθήσει γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού προς την απέναντι πλευρά. Στόχος ήταν να εκμεταλλευτούν τα κενά που δημιουργούνται από τη μετατόπιση της αντίπαλης άμυνας και να βρουν ελεύθερους χώρους για ανάπτυξη ή τελική προσπάθεια.

Πρόκειται για μία λεπτομέρεια που αρκετές ομάδες δεν δουλεύουν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο ο Ιταλός τεχνικός θεωρεί πως ακόμη και τα πλάγια άουτ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό επιθετικό όπλο, όταν υπάρχει σωστή οργάνωση και αυτοματισμοί.

Η φιλοσοφία του Λίσι είναι ξεκάθαρη από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας: τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Από τις επιθετικές μεταβάσεις και το πρέσινγκ μέχρι τις στατικές φάσεις και πλέον τα πλάγια άουτ, κάθε αγωνιστική λεπτομέρεια αποτελεί αντικείμενο καθημερινής δουλειάς, με στόχο ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της νέας σεζόν.