Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο - 11 οι τραυματίες

Στη σύλληψη δύο ατόμων με τη διαδικασία του αυτοφώρου προχώρησαν οι αρχές, σχετικά με τη φωτιά και την σοκαριστική έκρηξη που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες σε βιομηχανικό χώρο στη διασταύρωση των οδών Μεγαρίδος και Χίου, στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχές οδήγησαν στο κρατητήριο τον κάτοχο της επιχείρησης, όπως επίσης και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου που τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση εμπρησμού και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, με τον φάκελο της υπόθεσης να διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό συμβάν.

Από τα πρώτα ευρήματα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, προκύπτει ότι το πύρινο μέτωπο πιθανόν να ξεκίνησε την ώρα που γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε ένα βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου, το οποίο είχε σταθμεύσει εκεί για εργασίες συντήρησης.

Οι μαρτυρίες για τη βίαιη έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρχικά σημειώθηκε μια πρώτη ανάφλεξη από την οποία τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη, πολύ πιο βίαιη έκρηξη, τη στιγμή που υπάλληλοι από παρακείμενες εταιρείες έτρεξαν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της μονάδας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το όχημα δεν μετέφερε φορτίο. Παρ' όλα αυτά, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν ότι ακόμη κι αν μια τέτοια δεξαμενή έχει αδειάσει, ενδέχεται να εγκλωβιστούν κατάλοιπα αερίου που επαρκούν για να προκαλέσουν σφοδρή έκρηξη. Παράλληλα, οι πραγματογνώμονες ερευνούν αν το συγκεκριμένο οικόπεδο διέθετε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τέτοιες εργασίες και αν τηρούνταν τα πρωτόκολλα προστασίας.

Ο απολογισμός του σοκαριστικού ατυχήματος είναι 11 τραυματίες

Ο απολογισμός του ατυχήματος είναι 11 τραυματίες, με τρεις εξ αυτών να φέρουν βαθιά εγκαύματα και να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι αντιμετωπίζουν κυρίως ελαφρά εγκαύματα και μικροτραυματισμούς.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε διπλανά κτίρια, ισοπεδώνοντας μια παρακείμενη επιχείρηση και προκαλώντας φθορές σε τουλάχιστον δύο ακόμα. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη με οχήματα και πτητικά μέσα, ενώ στάλθηκε προειδοποιητική ειδοποίηση από την υπηρεσία 112 προς τους περιοίκους, εξαιτίας των πυκνών τοξικών καπνών.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Πηγή: ethnos.gr