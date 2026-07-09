Γεωργιάδης για παραίτηση Φάμελλου: «Ο Τσίπρας σχεδίασε τον πολιτικό του διασυρμό»

Στην παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αποδίδοντας τις εξελίξεις σε σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος οδηγήθηκε σε «πολιτικό διασυρμό» που, όπως ανέφερε, ήταν «σχεδιασμένος από την αρχή» από τον Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που η παραίτηση ανοίγει νέο κύκλο κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι ασήμαντος πολιτικά», προσθέτοντας ότι η θητεία του, με εξαίρεση -όπως έγραψε- μια «πολύ άσχημη στιγμή», ήταν «αξιοπρεπής».

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος υπήρξε «από τους καλούς» υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει όμως ότι η σημερινή του αποχώρηση από την ηγεσία ήταν αποτέλεσμα ενός σχεδίου που, κατά τον ίδιο, είχε ως στόχο την αποδόμησή του.

«Η κρίσιμη στιγμή ήταν ο εξώστης»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα είχαν προηγηθεί στη σχέση Φάμελλου – Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η «κρίσιμη στιγμή» ήταν ο «εξώστης».

Κατά τον ίδιο, αν ο Σωκράτης Φάμελλος είχε αποχωρήσει τότε διαμαρτυρόμενος, «σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε», θα είχε διασώσει την πολιτική του θέση. «Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας, έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Το σχέδιο Τσίπρα»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι όσα ακολούθησαν εντάσσονται σε σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως ανέφερε, ο πρώην πρωθυπουργός από την επομένη των εκλογών του 2023 φέρεται να είχε καταλήξει ότι η πολιτική του επιβίωση περνά μέσα από την «εξόντωση» του κόμματος που ο ίδιος είχε ηγηθεί.

«Στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις που οδήγησαν στην παραίτηση Φάμελλου.

Ο παράγοντας Πολάκης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Παύλο Πολάκη, τον οποίο παρουσίασε ως πιθανό απρόβλεπτο παράγοντα για τους σχεδιασμούς Τσίπρα.

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, η πιθανή ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποδειχθεί «το απρόβλεπτο» που θα δυσκολέψει τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως εκτίμησε, ο Πολάκης «δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος» για τον Τσίπρα και μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά ώστε να τον κρατήσει στη Βουλή.

Ο @SFamellos δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 9, 2026

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής.

Και ως Υπουργός ήταν από τους καλούς της τραγικής εκείνης Κυβερνήσεως. Ο πολιτικός του διασυρμός όμως που οδήγησε στην σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπεια του.

Όσα ακολούθησαν ως σήμερα ήταν το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματος του. Στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ.

Για τον Τσίπρα όμως η αναπόφευκτη ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να είναι το απρόβλεπτο που θα χαλάσει τα δόλια σχέδια του. Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Τσίπρα και τα ποσοστά του Σύριζα θα τα ανεβάσει αρκετά για να τον βάλει στην Βουλή.

Μονο που η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη θα εξαρτηθούν από την αποτυχία του Τσίπρα και επιτυχία του Τσίπρα και είσοδος στην Βουλή του Σύριζα δεν χωράνε. Η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ίσως η απόφαση του Τσίπρα να εξευτελίσει τον Σωκράτη Φάμελο θα αποδειχθεί και το κρίσιμο του λάθος. Για να δούμε!».

Πηγή: newsit.gr