Βόλφσμπουργκ για τον Έρικσεν: «Ξεκινά πρόγραμμα αποκατάστασης και στοχεύει στην επιστροφή»

Η Βόλφσμπουργκ ενημέρωσε επίσημα για την πορεία της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, με τον Δανό μέσο να αρχίζει ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς να εγκαταλείπει τον στόχο της επιστροφής στα γήπεδα.

Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο 34χρονος χαφ θα ξεκινήσει άμεσα ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο θα πραγματοποιήσει στην πατρίδα του, τη Δανία, σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς που παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έρικσεν είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς πριν από περίπου πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής (ICD), ο οποίος παρακολουθεί τον καρδιακό του ρυθμό και επεμβαίνει σε περίπτωση επικίνδυνης αρρυθμίας.

Παρά τη νέα περιπέτεια, δημοσιεύματα από τη Γερμανία αναφέρουν ότι ο πολύπειρος Δανός δεν σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Αντίθετα, στόχος του είναι να ολοκληρώσει επιτυχώς την αποθεραπεία του και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, ώστε να τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην ανακοίνωσή της, η Βόλφσμπουργκ ανέφερε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί, εκφράζοντας την αισιοδοξία και τη στήριξή της για την πλήρη επιστροφή του.

«Ο Κρίστιαν Έρικσεν θα ξεκινήσει σύντομα ένα ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Μετά από συζήτηση με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Ντίτερ Χέκινγκ, αποφασίστηκε ότι θα το ολοκληρώσει στη Δανία. Η Βόλφσμπουργκ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Κρίστιαν και τους θεράποντες ιατρούς του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.