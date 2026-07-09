Βοά η Ευρώπη για τις ποινές σε Προμηθέα, Λιόλιο!

Θέμα σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει η ποινή που επιβλήθηκε στον Προμηθέα αλλά και τον Βαγγέλη Λιόλιο, αφού η ΕΕΑ έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες Ηλία Παπαθεοδώρου και Αμαρουσίου.

Θυμίζουμε ότι η ΕΕΑ ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα, ενώ θεωρεί ένοχο τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για την εμπλοκή του στα διοικητικά του συλλόγου της Πάτρας.

Όπως είναι φυσικό η είδηση που ταρακουνάει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ, έχει γίνει θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με εκτενή αναφορά στις ποινές που επιβλήθηκαν στον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο.

«Ο Πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας δέχθηκε πρόστιμο λόγω εμπλοκής στη διοίκηση του Προμηθέα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο τίτλος του BasketNews για την υπόθεση που ταρακουνάει το ελληνικό μπάσκετ.

Η τιμωρία του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου, έχει γίνει θέμα και σε άλλα ευρωπαϊκά media, που παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις που αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ...