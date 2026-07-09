Αλλαγή στάσης από Λέστερ και κοντά σε Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός!

Η Λέστερ άλλαξε την στάση της και πλέον ο Παναθηναϊκός φουλάρει για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά τον αριστερό μπακ που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο και από την πρώτη στιγμή Νο.1 στόχος του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ένας συμπατριώτης του που τον γνωρίζει πολύ καλή από την κοινή τους παρουσία στην Κοπεγχάγη.

Ο ποδοσφαιριστής ήταν από την πρώτη στιγμή θετικός, όμως η Λέστερ ήθελε να τον πουλήσει και το «Τριφύλλι» εξέταζε μόνο τον δανεισμό με οψιόν αγοράς, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα ρίσκο λόγω των τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν πέρσι και τον άφησαν εκτός δράσης σε πολύ μεγάλο διάστημα της σεζόν.

Ωστόσο, η αγγλική ομάδα είναι πλέον πιο διαλλακτική και συζητάει με τον Παναθηναϊκό τους όρους για να προχωρήσει η μεταγραφή με μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς, αυτό δηλαδή που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση από την πρώτη στιγμή για τους «πράσινους».

Έτσι, παρότι είχε έρθει στο προσκήνιο και ο Ρικάρντο Μάνγκας, ο Παναθηναϊκός προχωράει για την απόκτηση του βασικού του στόχου, ώστε να εντάξει στο ρόστερ του τον παίκτη που επέλεξε εδώ κι αρκετό καιρό ο προπονητής του.

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).