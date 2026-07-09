Η Ντιναμό Κιέβου πίεσε, η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ αμύνθηκε αποτελεσματικά και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Ρουμανίας μετά το 0-0 στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Πρώτο «σκέλος» στη μάχη μεταξύ Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό του Europa League. Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος αγώνας του Δικεφάλου θα δοθεί εκτός έδρας (Πολωνία ή Ρουμανία) στις 23 Ιουλίου, ενώ επτά βράδια αργότερα (30/7) θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι Ουκρανοί ως τυπικά γηπεδούχοι στο Λούμπλιν της Πολωνίας υποδέχτηκαν τους Ρουμάνους με τον Τόμας Κεντζιόρα ως βασικό δεξί μπακ και τον φορ Πονομαρένκο να «κλέβει» τα φώτα. Από την άλλη, η ομάδα του Κλουζ με τον Νεόφυτο Μιχαήλ βασικό τερματοφύλακα, που αγωνίστηκε πέρσι στην Πάφο.

Ουκρανικός μονόλογος το πρώτο ημίχρονο, με τα στατιστικά να «λένε» 14-2 τελικές, δύο μόλις στον στόχο, με τους τυπικά γηπεδούχους να συγκεντρώνουν και 60% κατοχή, παρόλα αυτά να είναι αρκετά αναποτελεσματικοί. Η Ουνιβερσιτατέα προσπάθησε με κάποιες ξαφνικές αντεπιθέσεις να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Μακάλου, χωρίς όμως αποτέλεσμα για το 0-0 του ημιχρόνου.

Ίδια εικόνα και στο β΄ημίχρονο με τους παίκτες του Ίγκορ Κόστιουκ να «πυροβολούν» την εστία του Κύπριου κίπερ, με τον Σαπαρένκο στο 79' να βρίσκει και το δοκάρι των Ρουμάνων. Από τα... παράδοξα η πτώση του ρεύματος στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς, το οποίο ολοκληρώθηκε εν τέλει με μία μικρή καθυστέρηση. Συνεχόμενες τελικές και κόρνερ από τη Ντιναμό με το 0-0 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Όλα «ανοιχτά» λοιπόν ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επτά βράδια (16/7) στο γήπεδο της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, στη Βόρεια Ρουμανία.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ντιναμό Κιέβου: Νεσχερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντουμπιντσάκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Πιχαλιόνοκ (61' Μπουγιάλσκι), Βολόσιν(90+2' Ογκουντάνα), Πονομαρένκο, Ρεντούσκο

Ουνιβερσιτατέα Κλουζ: Μιχαήλ, Στανόγιεβ, Τσιπτσίου, Κούμπις, Κριστέα, Κοντρέα, Ντράμε(85' Πίνιο), Μπιτς, Στεφανέσκου, Μεντί(65' Φράιντεϊ), Μακάλου(74' Αλίεβ)