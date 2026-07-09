Πολάκης: «Ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος - Καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής»

Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έστειλε ο Παύλος Πολάκης, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παραίτηση Φάμελλου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει.

«Απαραίτητη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής»

«Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης. «Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μία φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίασή της», προσθέτει.

Ο κ. Πολάκης υπογραμμίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος και υπογραφών μελών της, επισημαίνοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναβληθεί μονομερώς.

«Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Η παραίτηση Φάμελλου

Η παρέμβαση Πολάκη έρχεται μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει «ένα άλλο πολιτικό σχέδιο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν παραιτείται ούτε από τη Βουλή ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του κόμματος άφησε αιχμές τόσο προς πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου όσο και προς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για κινήσεις που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν την ενότητα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνολικά η Αριστερά οφείλουν να υπηρετήσουν την ενότητα, «για να φύγει η Δεξιά» και να υπερασπιστούν το συμφέρον του λαού.

Πηγή: cnn.gr