Τα τυπικά για ΠΑΟΚ - Σανταμαρία, κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος!

Ο Γάλλος χάφ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες προκειμένου να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία θα είναι όπως όλα δείχνουν η δεύτερη θερινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, αφού μετά τον Γάλλο χάφ κινητικότητα υπάρχει και στο εξτρέμ, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Τάχα Αλί από την Μάλμε, ενώ αναμένονται και οι τελικές επαφές με την Κοπεγχάγη για την αγορά του Χατζηδιάκου, με τον οποίο οι ασπρόμαυροι έχουν συμφωνήσει για να ενισχύσουν την αμυντική του γραμμή μετά τον Ελουστόντο.

Όσον αφορά τον έμπειρο μέσο, υπήρχε η σκέψη να μεταβεί στην Ολλανδία και το Ζαλτμπόμελ προκειμένου να τελειώσει η μεταγραφή του εκεί, ωστόσο κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα καθυστέρησαν την αποχώρησή του από την Ισπανία, με αποτέλεσμα να αναμένεται το προσεχές διάστημα στη Θεσσαλονίκη, για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ντυθεί στα ασπρόμαυρα.